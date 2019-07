Milícia carioca removia coração e cabeça de vítimas: 'Brutal'

Foto: Reprodução PCERJ

A Operação Salvator, que busca cometer milicianos na região de Itaboraí (RJ), desmontou uma quadrilha nesta quinta-feira (4). O grupo foi descrevido como brutal e, de acordo com o G1, há relatos de expulsões, mutilações e sumiços, que eles chamavam de “discos voadores”.

“Um chegou a tirar o coração de uma vítima, a cabeça”, contou Gabriel Poiava, delegado responsável pelo caso.

Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi o grande número de mulheres na organização criminosa. Dos 74 mandados de prisão expedidos para a Operação Salvator, pelo menos 10 tinham mulheres como alvos - mais de 40 pessoas já foram presas.

A presença de mulheres em cargos de chefia, segundo investigadores, era para não chamar a atenção das autoridades.

“As mulheres faziam a arrecadação dos valores. Elas faziam a função de ‘recolhedoras’ de dinheiro, faziam a busca das taxas de segurança, mas sempre escoltadas com homens armados. Para não chamar a atenção, eles utilizavam essas para realizar o ‘recolhe’ que eles cobravam”, disse Rômulo Santos Silva, promotor do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).