Militância, afirmação, celebração e brilho se misturam no look de Adriana Meira para o AFD

Natural de Cidade de Brumado e com 10 anos de mercado da moda entre Salvador e São Paulo, Adriana Meira retorna ao Afro Fashion Day com muito brilho sem deixar de lado a militância e afirmação, que são características próprias do movimento Black Power.

Com uma assinatura estética ligada ao Sertão do Nordeste, referência máxima de sua criação, Adriana também garante à música, cultura popular, espiritualidade e o artesanato lugar cativo em suas peças ,confeccionadas com rendas, bordados e apliques, sejam em peças de couro, suedes ou até mesmo o neoprene.

Os tecidos de prferência da estilista variam de algodão, linho,viscose, jeans e malha de viscose e de algodão. Tudo que é produzido foi planejado com muito amor e vida, sendo cada pedido , a história que o cliente quer contar , expressa através de uma prosa cheia de carinho, transportando para os tecidos sob a forma de aplique bordado, que ganhou destaque no look que será apresentado no desfile desse ano.

Para a criação do AFD 2021, a estilista aventurou por caminhos inéditos. “Quando Fagner Bispo me apresentou o tema ‘black brilho’ de imediato pensei em uma festa poderosa na qual eu pudesse usar símbolos do movimento black power na peça”, diz. “Então a mão fechada que é símbolo do movimento é feminina com unhas e pulseira, e no peito o coração black power com uma pantera negra, que são elemento que utilizei para engrandecer a peça”, completa.

Afro Fashion Day 2021

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas. Engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

O Afro Fashion Day é um projeto do Jornal CORREIO com o patrocínio do Boticário e Hapvida, e apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae e apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Clube Melissa e Vizzano.