Militares doam 1,5 tonelada de alimentos para instituição de caridade

Em comemoração ao aniversário de 75 anos da Intendência da Aeronáutica, responsável pelo apoio logístico e pela gestão financeira da Força Aérea Brasileira, militares da Base Aérea de Salvador doaram 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para a Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes (ACCABEM), instituição localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e que presta assistência para idosos, crianças e famílias em vulnerabilidade social.

A quarentena tem reforçado a necessidade de ser solidário e ajudar quem mais precisa entre as instituições públicas e privadas. Em um momento de tantos problemas financeiros, quem já precisava de ajuda ficou em uma situação ainda mais vulnerável. Caso das centenas de pessoas que são amparadas pela ACCABEM. Pessoas que, agora, terão alimentação e higiene garantida pelos próximos meses.

Para a associação, que sobrevive através de doações da sociedade civil, ações como esta são o que possibilitam que o projeto continue a auxiliar indivíduos das mais variadas idades que passam por uma situação difícil. É o que destaca Maria de Fátima dos Anjos, presidente da ACCABEM, ao comemorar a iniciativa.

“Nós vivemos de doação e do Benefício Assistencial ao Idoso (BPC), que serve, exclusivamente, para o pagamento dos profissionais que trabalham aqui. Com isso, toda doação é muito bem-vinda. Ainda mais a da Base Aérea, que pela quantidade, é de grande valia para o nosso funcionamento. A pandemia veio e nos afetou financeiramente. Mas serviu para despertar esse olhar mais solidário e o amor das pessoas e das instituições conosco”, conta.

Os materiais doados foram arrecadados através de uma campanha realizada na Base Aérea de Salvador que mobilizou todos os setores. Cestas com alimentos como arroz, feijão e leite, produtos de higiene pessoal como papel higiênico, sabonete e pasta dental e materiais de limpeza como água sanitária e sabão em pó são os itens que foram doados pelos militares.

Silvia Soares, capitão intendente e chefe da subdivisão de administração da Base Aérea de Salvador, argumenta que a comemoração do aniversário da intendência da Aeronáutica não poderia ignorar o momento difícil que muitas pessoas enfrentam durante a pandemia. Por isso, foi decidido que a arrecadação seria destinada para uma instituição de caridade.

“Nós buscamos sensibilizar quem trabalha na base para fazer do aniversário da intendência uma oportunidade para promover a solidariedade e a ajuda ao próximo em um momento de pandemia, que é muito complicado pra quem precisa de ajuda. Então, escolhemos a ACCABEM por estar próxima da nossa base, por eles já terem manifestado a necessidade de um apoio da gente e pela importância da instituição para pessoas em estado de pobreza”, explica.

Distribuição ocorreu na manhã desta segunda-feira, 24 (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Vidas transformadas

A instituição foi para muitos um espaço de recuperação e construção de uma vida mais digna. Esse é o caso de Elza Pires, 43 anos, ambulante que conheceu a ACCABEM com 25 anos. “Quando conheci o projeto, minha vida era bem complicada. Minha situação mudou completamente. Eu, que tenho oito filhos, comecei a frequentar o lugar e levar meus filhos. Lá, eles estudavam e eram educados de uma maneira inteligente. Eu estava desesperada, cheia de filho pequeno e sozinha. Com a ajuda da associação e de Fátima, pude ter um lar, comida e roupas para os meus meninos e uma vida melhor. Nunca vou deixar de frequentar e agradecer pelo que fizeram por mim”, conta.

A associação também acolhe crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Assim como aconteceu com Edivan Menezes, 29, que teve a casa como abrigo quando era pequeno e destaca que, além de teto e comida, a casa proporciona valores que ele não havia encontrado anteriormente. “Eles me receberam de braços abertos. Me deram muito mais que alimentação e uma cama pra dormir. Foi na ACCABEM que aprendi o valor do carinho, do cuidado e do respeito que eles ensinam e eu pude passar para os meus filhos, que também passaram por lá”, revela.

E o local não transforma apenas quem recebe assistência. Rosane Valente, 51, que foi voluntária, afirma que a associação representa um lugar de acolhimento, onde as portas estão sempre abertas e que a ensinou muito. “É o meu porto seguro. Sempre que preciso, as portas estão abertas desde 2000, quando fui fazer um trabalho voluntário de cuidadora. Enfim, é tudo na minha vida e creio que na vida de muitas pessoas também. Nós damos, mas também recebemos. Afeto, atenção, carinho e muitas outras coisas que nos fazem bem”, afirma.

História

A ACCABEM foi fundada em 15 de setembro de 1995, quando atendeu a necessidade da construção de um local que servisse como abrigo para idosos, que necessitavam de ajuda. Desde então, a ACCABEM se organizou e atualmente conta com 76 funcionários, que vão de cuidadores até a presidente, que colaboram para colocar em prática a missão de auxiliar quem busca o apoio da associação.

A associação oferece diversos serviços para as pessoas que pedem por ajuda ao chegar no espaço. Aferição diária de pressão glicemia, administração de medicamentos, acompanhamento de saúde física e mental, com psicólogo contratado e equipe de voluntários, seis refeições diárias, com orientação de nutricionista, assistência médica e serviço enfermagem 24 horas e marcação de consultas em clínicas e hospitais conveniados são algumas das iniciativas promovidas pela instituição.

Maria de Fátima salienta o serviço de educação para quem é atendido pela instituição. “Nós temos muito orgulho em acolher idosos e ter uma creche. Contribuímos para o estudo de quem se interessa em ter aulas por aqui”, diz

A ACCABEM também dispõe de uma estrutura física que concede conforto para as pessoas que frequentam o local. Dormitórios iluminados e bem ventilados onde descansam até quatro idosos, espaços de alimentação, que é definida a partir das indicações de um nutricionista e áreas para atividade de lazer como projeção de filmes, apresentação teatral e comemoração de aniversários.

Como contribuir

A ACCABEM continua necessitando de doações e ajuda de todas as formas para continuar com o trabalho que realiza. Se você também quer ajudar, pode fazer um depósito em qualquer quantia:

BANCO BRADESCO | Agência: 1640-3 | Conta Corrente: 12327-7





