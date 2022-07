Militares pedem ao TSE arquivos de eleições que Bolsonaro acusa de fraude

As Forças Armadas solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os arquivos das urnas utilizadas nas Eleições de 2014 e 2018. Os anos em questão são os mesmo que o presidente Jair Bolsonaro aponta a existência de fraude. O pedido foi feito ao órgão por meio de ofício, segundo a Folha.

Em sua live semana no último dia 7, Bolsonaro afirmou que irá convidar os embaixadores de todos os países para uma reunião na qual irá apresenta "como é o sistema eleitoral brasileiro". Disse também que apresentará um power point o que teria ocorrido nas referidas eleições. A retórica de fraude nas urnas eletrônicas brasileiras é repetida a exaustão pelo mandatário.

De acordo com a reportagem, não é possível confirmar o objetivo das Forças Armadas com o pedido. Com os dados solicitados, no entanto, poderiam recontar votos e até mesmo realizar uma auditoria para procurar supostos problemas.

Desde 1996, quando começaram a ser utilizadas pelo sistema eleitoral brasileiro, nunca houve registro de fraudes nas urnas eletrônicas.

No documento, os militares afirmam que as informações são necessárias para "esclarecer e conhecer os mecanismos do processo eleitoral com a finalidade de permitir a execução das atividades de fiscalização do processo eleitoral"