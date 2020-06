Milton Neves passa mal ao vivo e é levado para o hospital

O jornalista Milton Neves passou mal ao vivo durante o programa Terceiro Tempo, da Band, nesse domingo (7). Ele foi levado às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

No Twitter, ele tranquilizou os seguidores. "Olá, senti 'zunzura' no final do Terceiro Tempo da BAND e colegas me levaram pro São Luiz e agora tô no Sírio Libanês com tudo estabilizado,mas amanhã o Dr.Sergio do Carmo Jorge fará exames complementares", escreveu.

Neves teve uma arritmia aguda, segundo informações do Uol. Ele continua internado, mas ainda trabalha remotamente. "Desmorri aqui no Sírio Libanês e já gravei todas minhas colunas das trocentas rádios Band para amanhã do hospital mesmo", contou no Twitter.