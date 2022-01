Minas Gerais: dique de barragem transborda, e água invade BR-040

Um dique da Mina Pau Branco, da Vallourec, em Minas Gerais, tranbordou na manhã deste sábado (8). Com isso, a água invadiu a BR-040, que liga a capital Belo Horizonte ao Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros disse que o transbordamento aconteceu por conta das chuvas fortes na região.

A barragem não se rompeu, segundo bombeiros, Vallourec e prefeitura de Nova Lima. A sirene tocou para alertar moradores às 10h31.

Ninguém morreu no incidente. Um motorista que passava pela rodovia na hora que esta foi tomada pela água foi atingido, mas segundo o bombeiros não teve ferimentos graves.

"Em decorrência da quantidade de água, houve um transbordamento, e essa água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada nessas imediações (...) Não há nenhuma vítima fatal ou comunidade que esteja em risco neste momento que demande qualquer tipo de ação de evacuação", garante o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros, falando ao G1.

Por conta do transbordamento, a BR-040 ficou totalmente interditada na altura do KM 562, por conta do material da mineradora que foi deixado lá pela água. No início da tarde, o congestionamento chegou a 2km nos dois sentidos. Ainda não há previsão de liberação da pista.

A Agência Nacional de Mineraçao (ANM) diz em nota que acompanha de perto a situação. "A ANM tomará conhecimento da situação e agirá com o máximo rigor e extrema prudência na gestão dos fatos ocorridos", afirma.

A Vallourec reafirmou que a estrutura não se rompeu. Leia nota:

"A Vallourec informa que não houve rompimento de barragem em sua unidade Mineração.

Em função das chuvas excessivas dos últimos dias, houve um carreamento de material sólido da pilha Cachoeirinha para o Dique Lisa, localizado em Nova Lima, ocasionando o transbordamento desse dique, que fica próximo à BR 040.

O dique em questão é uma estrutura de contenção de águas pluviais e não se trata, portanto, de uma barragem de rejeitos de mineração. Importante esclarecer, ainda, que o maciço se encontra íntegro e não houve rompimento da estrutura.

Em decorrência desse transbordamento e em conformidade com o PAEBM, as sirenes foram devidamente acionadas, na manhã deste sábado (8/1), às 10h31. Como consequência, a BR 040 foi interditada de imediato, pela administradora da rodovia.

A Empresa já acionou os órgãos competentes e está trabalhando em conjunto com as autoridades para minimizar os transtornos ocorridos. De acordo com as apurações preliminares, não há registro de vítimas."