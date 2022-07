Mineração baiana cresce 26% no primeiro semestre

Mineração em alta

Com a entrada de novos projetos em operação, a Bahia foi um dos estados minerais que foi na contramão dos resultados negativos registrados pela atividade no país. A produção mineral brasileira registrou uma queda de 9% no primeiro semestre deste ano, em comparação com a primeira metade de 2021, fechando com 441 milhões de toneladas produzidas. Com isso, o faturamento da atividade registrou queda de 24%, apontam dados do Ibram - Instituto Brasileiro da Mineração. Aqui no estado, o faturamento cresceu 26%, passando de R$ 4,1 bilhões para R$ 5,2 bilhões. Com o desempenho, o estado passou a responder por 5% da atividade no Brasil. Na mesma linha, a arrecadação da Cfem, royalties pagos pela mineração a estados e municípios, cresceu 32,2%, chegando aos R$ 95 milhões no semestre. Outro destaque baiano no setor mineral está nos investimentos previstos. Por aqui, as estimativas são de US$ 5,9 bilhões até 2022. O volume representa 15% do total previsto para o país e só perde para Minas Gerais, que deve receber pouco mais de US$ 11 bilhões no mesmo período.

China em baixa

A redução das compras de minério pela China (quase 30% em dólar) foi a grande responsável pela queda expressiva de 52,5% do saldo comercial mineral do Brasil no 1º semestre de 2022, em comparação ao 1º semestre de 2021, aponta o Ibram. Isso porque o país exportou menos 24% e, além disso, importou 200% a mais de minérios (em dólar). “Mais uma vez está comprovado com dados concretos que a mineração, inclusive a do Brasil, tem um comportamento cíclico e depende dos humores do mercado internacional para apresentar bons resultados”, diz o presidente do IBRAM – Mineração do Brasil, Raul Jungmann. “O desempenho setorial do 1º semestre está bem abaixo do que foi apurado no ano passado e o país perde divisas, atratividade para investimentos, geração de negócios, emprego, renda e tributos”, avaliou.

Pegada de carbono

Comprometida com a estratégia global de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2050, a Braskem realizou um estudo de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) de suas resinas recicladas do portfólio I’m greenTM, de diversas composições. O estudo concluiu que as resinas apresentam redução de até 48% da pegada de carbono, na comparação com aquelas fabricadas a partir de origem fóssil. Além disso, constatou que todo o portfólio de resinas recicladas pós-consumo da Braskem apresenta ganhos com reduções relevantes nas emissões de carbono, quando comparado com as resinas virgens convencionais. Entre os produtos em portfólio destaca-se a solução inovadora “Carbono Neutro”, ou seja, sem emissões de carbono quando analisado seu ciclo de produção completo. A ACV é uma análise completa do ciclo de vida do produto, desde a extração de matéria-prima na natureza até o descarte.

Bom sinal

A retomada do comércio varejista e a maior procura pelas lojas físicas se refletiram no aumento do seguro garantia estendida na Bahia. De acordo com levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a venda de coberturas para danos de aparelhos eletrônicos, celulares, equipamentos de som, TVs, geladeiras, fogões e máquinas de lavar, subiu 18,9% entre janeiro e maio de 2022 na comparação com igual período do ano passado, com arrecadação de R$ 30 milhões. O valor representa um quinto do total comercializado em todo Nordeste, que evoluiu apenas 3,3% nos primeiros cinco meses do ano.

Novas unidades

O Sistema Hapvida acaba de investir mais de R$ 3,7 milhões na abertura de duas novas operações na Bahia. Foram criadas cerca de 30 vagas de trabalho nas duas unidades, uma em Cajazeiras e outra em Simões Filho. A unidade de Cajazeiras funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h no estacionamento G2 do Shopping Cajazeiras. Em Simões Filho, o novo espaço funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, com atendimento nas especialidades de clínica médica, ginecologia e pediatria, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, S/N, Centro.

Biosite

A TIM lança, em Salvador, o primeiro biosite do Brasil construído em fibra de vidro e carbono. Em parceria com a Comba Telecom, o novo modelo de antena tem uma resistência parecida com a do aço, porém é mais leve e não é suscetível à corrosão. O biosite — similar a um poste de iluminação pública — abriga no seu interior os equipamentos de telecom necessários para ampliar a cobertura e melhorar a qualidade do serviço e já possui antenas preparadas para o 5G, que serão ativadas assim que a liberação para uso comercial da nova banda seja aprovada na capital baiana. Com 18 metros de altura, o biosite está localizado próximo à Arena Fonte Nova e ao Dique do Tororó, pontos turísticos onde há grande circulação de pessoas. A antena sustentável deve chegar em breve a outras regiões do país. A TIM conta mais de 1.800 biosites, incluindo modelos movidos à energia eólica, em mais de 300 cidades do Brasil.

Título de cidadão

Henri Slezynger, presidente do Conselho de Administração e fundador da Unigel – uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do Brasil – recebeu título de cidadão baiano durante um lançamento histórico da companhia: a primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil e a maior do mundo. “Sempre acreditamos que desenvolver o entorno de um empreendimento cria um ciclo de crescimento virtuoso e consistente. Por isso investimos na formação de jovens e crianças e, ao mesmo tempo, buscamos fortalecer toda a cadeia econômica onde estamos inseridos sempre gerando emprego e oportunidades”, diz Slezynger.

ESG em pauta

Salvador sediará o primeiro encontro presencial do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) da Bahia para debater os “Deveres e Responsabilidades dos Administradores em um Mundo ESG”. O evento, dia 16 de agosto, das 15h às 17h, na FIEB, contará com palestras de executivos renomados, como Antonio Carlos Junior, presidente do conselho de administração da Rede Bahia; Pedro Melo, diretor-geral do IBGC; Richard Blanchet, sócio do escritório Blanchet Advogados; e Sandra Guerra, sócia-fundadora da Better Governance. A moderação será de Albérico Mascarenhas, diretor-executivo do grupo Aliança e coordenador-geral do Núcleo Bahia do IBGC. A conduta dos conselheiros e diretores na implementação de políticas ESG, bem como suas responsabilidades nesse contexto estarão entre os temas abordados na ocasião.

Alimentação

A nova loja da franquia Artesanali, especializada na culinária low carb, será inaugurada no dia 9 de agosto, na área gourmet do Shopping Barra. As amigas e empresárias Ana Maria Amoedo e Georgia Damázio se uniram para inaugurarem a sua primeira loja da franquia Artesanali, especializada na Culinária Low Carb, no próximo dia 09 de agosto. Será a segunda unidade da marca na capital baiana, com um investimento de R$ 500 mil e geração de 16 novos empregos diretos.

Ampliação

A Vitalmed está ampliando a sua operação para Cuiabá, em parceria com a HelpVida. O grupo baiano comemora 29 anos, neste mês de julho, e continua em transformação para atender um mercado cada vez mais exigente e com muitas inovações tecnológicas. Com mais de 100 mil associados entre pessoas físicas e jurídicas de atendimento pré-hospitalar, a Vitalmed tem ainda projeto de expansão em andamento e novos serviços a serem lançados, como o pronto atendimento VitalPronto.

Tokenização

Alexandre Frankel, fundador da Vitacon e CEO da Housi, e Evandro Rodrigues, CEO da Bravo Empreendimentos e Co-CEO da Insignia Assets, apresentam o conceito de tokenização no mercado imobiliário, na próxima quarta-feira (dia 3) em um encontro para convidados e imprensa no CEO Salvador Shopping. Os idealizadores desta iniciativa são as empresas responsáveis por trazer o conceito Housi para o Porto da Barra - Carozo Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e a APS Engenharia Estratégica.