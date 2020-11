Mineração deixa crise para trás

Só deu Bahia!

A mineração brasileira aparece em um estudo do Ministério da Economia entre as atividades que venceram a pandemia do novo coronavírus. Entre abril e julho, o setor alcançou uma expansão de 32% no país, segundo os dados do Ministério da Economia. Além do setor mineral, o estudo destaca a agricultura e o setor bancário. E se a mineração é destaque na economia nacional, dentro do setor, as empresas baianas conseguiram se destacar. Quatro mineradoras com atuação no estado foram reconhecidas como empresas do ano no setor no ranking da Brasil Mineral: Vanádio de Maracás/Largo (categoria ferrosos); JCM Yamana (metais preciosos); Mineração Caraíba (Não ferrosos); e RHI Magnesita (minérios industriais e fertilizantes). Só deu Bahia!

Teste de fogo

A GL Events está preparando um grande evento para discutir os protocolos de segurança sanitária, novos formatos e tendências no segmento de eventos e turismo de negócios. Durante todo o dia haverá palestras com grandes players do mercado nacional e internacional, além de uma feira em que serão expostas as últimas novidades no setor de eventos. A Expo Retomada Salvador será um teste de fogo, que o Centro de Convenções de Salvador tem tudo para superar com méritos, uma vez que todos os cuidados possíveis estão sendo adotados. Mais informações no ccs-salvador.com.br.

Impacto social

A Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Cangula, em Alagoinhas, e a Associação dos Agricultores Familiares do Mato Limpo, em Entre Rios, foram contempladas com editais da Decada Afrodescendente 2020, promovidos pela Sepromi. Ambas as comunidades quilombolas recebem suporte da Bracell. Para Mouana Fonseca, gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell BA, é gratificante saber que a empresa é um agente de transformação. “Coisas incríveis estão acontecendo nestas e em outras localidades com as quais contribuímos com projetos sociais estruturantes, que estimulam o empreendedorismo, a educação e o bem-estar das pessoas”, afirma.

Expansão

A marca infantil Alphabeto está franca expansão, com a abertura de três lojas na Bahia, duas em Salvador e uma em Feira de Santana. No caso da capital, trata-se de um retorno da marca, após três anos. “Estar na Bahia é uma imensa satisfação para nós. Já temos duas lojas no interior e agora chegamos com mais força em uma praça extremamente estratégica”, conta Sergio Pereira, diretor comercial da marca. Com investimento de R$ 3,8 MIL por metro quadrado, os espaços nascem com um formato voltado para a interação das crianças e que brinca com a imaginação delas. Para este ano, a previsão é de mais dez aberturas, e a ideia é fechar 2021 com mais doze operações.

Instituto Cervantes

O Instituto Cervantes, instituição pública do Governo da Espanha e centro cultural oficial de língua espanhola em Salvador, registrou um aumento de 10% nas buscas por matrículas em cursos do idioma em relação à previsão feita pela instituição para 2020. Dados do anuário “O espanhol no mundo”, divulgado pelo Instituto Cervantes em Madri, aponta que a língua espanhola segue como a segunda mais falada globalmente, e nós brasileiros somos 28% do total de estudantes do idioma no planeta, perdendo apenas para os americanos.

Aniversário

O Salvador Norte Shopping completa 10 anos no dia 09 em ritmo de retomada. Quatro novas lojas (Studio Z, Parmeggio, Sorvetes Real e Container) abriram no centro de compras nos últimos meses e outras oito estão previstas para inaugurar até dezembro.

Aceleradora

A aceleradora Overdrives, mantida pela Ser Educacional – um dos maiores grupos brasileiros de educação superior – acaba de abrir inscrições para o novo programa de aceleração em parceria inédita com a NE Capital, do Grupo JCPM. As startups interessadas em participar têm até 23 de novembro para submeter os seus projetos pelo site Pontes Overdrives: http://pontes.overdrives.com.br. Serão selecionadas 10 empresas. Cada uma das selecionadas receberá um aporte de até R$ 160 mil.