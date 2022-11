Mineração escolhe a empresa e personalidade do ano de 2022

Criado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o Prêmio CBPM de Mineração irá eleger a empresa e a personalidade de 2022 da mineração baiana. A escolha está sendo realizada por votação até o dia 30 de novembro no site da CBPM (www.cbpm.ba.gov.br) e os eleitos serão homenageados com troféus esculpidos pelo renomado artista plástico baiano Bel Borba.

A premiação, que já faz parte do calendário de eventos da mineração baiana, chega a quarta edição consecutiva e este ano é ainda mais especial, pois integra a programação dos 50 anos da CBPM. A escolha visa reconhecer as ações de destaque das empresas mineradoras baianas e de pessoas, que de alguma forma, fizeram a diferença para a mineração do estado esse ano.

A votação é aberta ao público e ao preencher o formulário o participante escolherá qual empresa e personalidade que mais se destacaram na sua opinião. Vale ressaltar, que as premiações são distintas e a escolha da personalidade do ano não ocorre em conjunto com a da mineradora (podendo dessa forma ser escolhida uma empresa e a personalidade de outra, se os eleitores decidirem). A divulgação dos resultados e a cerimônia de premiação acontecerão no mês de dezembro, inclusive quando a CBPM comemora os 50 anos da sua fundação.

“O prêmio CBPM é uma forma que encontramos para homenagear as empresas de mineração e personalidades de destaque do setor, por tudo que eles fizeram e os impactos positivos que eles trouxeram para a mineração na Bahia. O reconhecimento é ainda mais impactante uma vez que trata-se de uma eleição democrática, onde os votos são do próprio setor, dos colaboradores das empresas e também de pessoas que convivem diariamente com a mineração em seus municípios ou regiões dando aos premiados uma espécie de selo de qualidade”, enfatiza o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, que destaca também a relevância que o prêmio vem ganhando nos últimos anos.

“No ano passado, por exemplo, tivemos uma votação que superou a do ano anterior em mais de 130%. O que demonstra não só o sucesso da iniciativa da CBPM, como a participação da mineração, que está escolhendo e votando na empresa e personalidade da sua preferência”, comenta Tramm.

Histórico do prêmio

Criado em 2019, o Prêmio CBPM já homenageou grandes nomes do setor. Em seu primeiro ano, o destaque foi para a Ferbasa (Companhia de Ferro Ligas da Bahia) e o empresário e fundador da empresa, José Corgosinho de Carvalho Filho. Em 2020, as premiações foram para a Mineração Caraíba, atual Ero Brasil Caraíba, e seu então diretor Manoel Valério. Já no ano passado, os grandes vencedores foram a Yamana Gold, e como personalidade do ano, o eleito foi Sandro Magalhães, vice-presidente da Yamana Gold.