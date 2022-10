Mineração favorece comunidades na Bahia

Para ter acesso ao mercado de trabalho, a formação educacional e a qualificação profissional são indispensáveis. O “Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025”, produzido pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), mostra que o Brasil precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas até 2025 para atender as necessidades estimadas pelas empresas, para repor inativos, atualizar funcionários ou ocupar novas vagas programadas para a indústria. Atento a essa realidade, o setor mineral investe em projetos para promover educação, profissionalização e empreendedorismo nas comunidades do entorno onde as mineradoras operam.

A Bahia, que está entre os principais estados produtores de minerais do Brasil, tem um exemplo consolidado e tradicional no que se refere ao oferecimento de educação de qualidade e gratuita, resultante do programa de responsabilidade social de uma empresa de mineração. A FERBASA (Companhia de Ferro Ligas da Bahia), que funciona há 61 anos, mantém projetos educacionais para crianças e adolescentes, com programas integrados ao esporte, à arte e à cultura, além do desenvolvimento rural e comunitário. A FERBASA tem unidades em várias cidades do interior baiano, entre elas Campo Formoso, Euclides da Cunha, Rafael Jambeiro e Tucano.

“A FERBASA, o seu fundador José Corgosinho de Carvalho Filho, mostraram ao país que é possível crescer e, simultaneamente, favorecer quem precisa, principalmente numa área tão importante que é a educação. Quando observamos o crescimento da mineração baiana, além das questões econômicas e das arrecadações de impostos, consideramos também o que é feito pelas comunidades. O desenvolvimento que a mineração gera inclui a vida das pessoas e não apenas das que trabalham diretamente nas empresas. Nesse sentido, os investimentos em projetos relacionados à educação, à qualificação profissional, à cultura, entre outros, são fundamentais para o presente e para o futuro de muitos baianos”, diz Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral).

“Qualificar para realizar”

A mineradora Yamana Gold, que produz ouro, leva capacitação profissional para comunidades da cidade de Jacobina. Desde 2017, a empresa investe no projeto “Qualificar para Realizar”, que já beneficiou dezenas de pessoas com cursos profissionalizantes em áreas como administração, produção, almoxarifado e logística. O programa chega a 6ª edição e mais 37 moradores de diferentes localidades estão sendo beneficiados com cursos de técnico em mineração e técnico em eletromecânica. Para oferecer essa formação técnica gratuita e com certificação reconhecida pelo Ministério da Educação, a empresa mantém uma parceria com o Centro de Especialização Técnica (CETEC).

"É muito gratificante estar participando deste projeto, vendo a dedicação e o empenho dos estudantes. Integralmente estamos buscando o seu desenvolvimento profissional. Está sendo uma experiência única e transformadora. De fato, uma troca de conhecimento, pois estou ensinando, mas também aprendendo o tempo todo”, diz o professor Ednilson Júnior.

Segundo a empresa, os cursos são ofertados mediante a realidade de cada comunidade, considerando o mercado de trabalho e as lideranças comunitárias têm participação direta na escolha das áreas de formação.

“O objetivo é preparar as pessoas para o trabalho qualificado em qualquer segmento, não apenas na mineração. O programa também nos dá a oportunidade de trazer novos profissionais para o time da Yamana, mas o nosso compromisso vai além, pois temos responsabilidade com o desenvolvimento de toda a região na qual a empresa está inserida”, afirma o gerente-geral Edvaldo Amaral.

Projeto promove capacitação empresarial

Em parceria com Instituto Edvaldo Lodi (IEL), a Atlantic Nickel - que produz níquel sulfetado, criou o programa “Alcançar” para promover cursos de capacitação para empresas e fornecedores das cidades de Itagibá, da Barra do Rocha, Jequié, Ubatã e Ilhéus. No primeiro semestre de 2022, 47 empresas participaram do programa que, entre outros temas, aborda Gestão A experiência com as empresas baianas gerou um ótimo aproveitamento e, com isso, o fundo de investimentos Appian Capital Brazil, responsável pela operação da Atlantic Nickel, decidiu expandir o programa para a Mineração Vale Verde (MVV), que produz concentrado de cobre, em Alagoas. No estado alagoano foram selecionadas 50 empresas das cidades de Arapiraca e Craíbas.

“Com o programa Alcançar, muito além de gerar empregos, seguimos com a nossa missão de transformar as comunidades que nos recebem. Elas têm a oportunidade de desenvolvimento socioeconômico, pois estamos investindo na formação empresarial dos nossos fornecedores, a fim de que eles possam atingir melhores resultados e prestar um atendimento de excelência, se tornando aptos a atender qualquer empresa do país. Avaliamos que só é possível crescermos juntos, por meio de uma mineração inteligente e totalmente alinhada com comunidades do nosso entorno”, destaca Silvio Lima, diretor de Assuntos Corporativos, Pessoas e SSMA do Appian Capital Brazil.

Educação Empreendedora do olho no futuro

A Ero Brasil Caraíba (Mineração Caraíba), que produz cobre nas cidades de Juazeiro, Curaçá e Jaguarari, no Norte da Bahia, mantém vários projetos que beneficiam moradores da região, alguns deles são voltados para atividades educacionais, o empreendedorismo, a geração de renda e a profissionalização. Uma dessas iniciativas é o Curso JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, realizado em parceria com o SEBRAE/BA e que promove a educação empreendedora, cidadania, ética e sustentabilidade para alunos do Ensino Fundamental I e II, de escolas municipais. O conteúdo é transmitido pelos próprios professores que participam de atividades de capacitação sobre fundamentos da educação empreendedora e referidas metodologias.

Outra ação da Ero Brasil Caraíba mais voltada ao mercado de trabalho é o Programa Jovem Aprendiz, criado em parceria com o SENAI desde 2009, sendo direcionado a jovens de 18 a 22 anos, que estudaram em escolas da rede pública, nas áreas próximas às unidades da empresa. A mineradora também tem parceria com Associação de Estudantes de Pilar (AEP), de Jaguarari, e concede apoio para custear serviços de transporte para estudantes que precisam ir para as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) para frequentar cursos em instituições de nível técnico e superior.

Mineração para jornalistas

O setor mineral também usa métodos educacionais para alcançar públicos especializados, como o curso “Mineração para Jornalistas”, resultado da parceria entre o IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), a Universidade Corporativa da Mineração do Brasil (UNIBRAM) e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). Segundo o instituto, o objetivo é promover a atualização e o aprofundamento sobre temáticas relacionadas à mineração para jornalistas de veículos de imprensa, de assessorias de comunicação e também para estudantes da área. O curso é gratuito e está com inscrições abertas para a segunda etapa até o dia 17 de outubro, no site do IBRAM.

"Buscamos manter um diálogo transparente, assertivo e com credibilidade junto à sociedade. Nosso objetivo é proporcionar aos jornalistas um detalhamento sobre a indústria mineral, o que consequentemente auxilia no processo de apuração e de produção de conteúdo", diz Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM.

O curso terá quatro encontros virtuais e começará no dia 18/10. Os assuntos que serão tratados durante as aulas são: “Aspectos tributários da atividade de mineração no Brasil” no primeiro dia; “Gestão ambiental, economia circular e ESG da mineração”, no dia 25/10; “Barragens de rejeitos de mineração”, no dia 08/11 e “Economia mineral e o mercado da mineração”, no dia 22/11.

O projeto “Mineração para Jornalistas” teve início durante a EXPOSIBRAM 2022 (Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 2022), em setembro (o conteúdo está disponível do canal do YouTube do IBRAM) e contou com a participação de especialistas do mercado mineral. Segundo os organizadores, nas próximas fases serão feitos circuitos temáticos para que os participantes conheçam a cadeia produtiva in loco e também visitas de representantes do setor mineral às redações.

“Essa iniciativa do IBRAM é valiosa para nossa luta de aproximar a sociedade da mineração, de levar conhecimento sobre a atividade, de mostrar a importância e as contribuições do setor para o crescimento do país e do povo brasileiro. O presidente do IBRAM, as equipes e os parceiros estão de parabéns pela realização desse projeto”, destaca Antonio Carlos Tramm.

Este conteúdo tem apoio institucional do WWI e oferecimento da Ero Brasil (Mineração Caraíba).