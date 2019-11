'Minha filosofia de vida é salvar outras vidas', diz vítima de acidente com kart

Com 130 mil seguidores, Débora vem usando o Instagram para compartilhar mensagens motivacionais

(Foto: Reprodução/ Instagram)

"Minha filosofia de vida é salvar outras vidas". Esse foi o trecho de uma publicação no Instagram da jovem Débora Dantas de Oliveira, 19 anos, vítima de escalpelamento em kart no bairro de Boa Viagem, Zona Sul de Recife, em Pernambuco, no dia 12 de agosto. Débora publicou, na tarde desta segunda-feira (11), uma foto em que aparece uma parte da sua cicatriz e uma legenda na qual demonstra que a jovem é uma pessoa muito positiva e de muita fé.

Com mais de 130 mil seguidores, hoje Débora usa o Instagram para compartilhar fotos e textos inspiradores. "A vida tende a complexos processos para entendê-la, e por mais explicada que seja, sempre há dúvidas. A questão é que sempre há o que aprender, o que se conquistar e todos têm um pedaço disso", diz um outro trecho da publicação. Sempre sorridente, Débora já declarou que não vai desistir dos seus sonhos. Um deles, é o de ser médica. A jovem, inclusive, fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dias 3 e 10 de novembro.

São Paulo

Após sofrer o acidente no dia 12 de agosto, Débora Dantas de Oliveira ficou internada no Hospital da Restauração, localizado na área central do Recife, mas precisou ser transferida para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A transferência de Débora foi realizada no dia 18 de agosto. Ela retornou para mais de dois meses depois, no dia 29 de outubro.

"Voltar para cá (Recife) é muito emocionante", declarou Débora no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Zona Sul do Recife.

Relembre

Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, teve o couro cabeludo arrancado em uma pista de kart na Zona Sul do Recife no dia 11 de agosto. Ela estava andando de kart com o namorado, Eduardo Tumajan, em uma pista localizada no estacionamento do Walmart, em Boa Viagem, quando o cabelo soltou da touca e ficou preso no motor. A pele foi arrancada desde a altura dos olhos até a nuca da jovem.

Jovem que sofreu o escalpelamento foi fotografada momentos antes do acidente na corrida de kart, no Recife

(Foto: Reprodução/Twitter)

Eduardo, que estava em outro carro de kart, socorreu a namorada. Ela passou por uma cirurgia para reimplante e depois outra cirurgia para retirada de trombos. Em um primeiro momento, 80% da área atingida foi recuperada.

'Não tenho mais nada na vida', conta jovem que perdeu o couro cabeludo em kart A vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração, área central do Recife, e passou por cirurgia para reimplantação do tecido no dia 12. No entanto, o corpo da jovem rejeitou e ela precisou ser transferida para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Eduardo estava com Débora no momento em que ocorreu o acidente de kart, no Recife

(Foto: Eduardo Tumajan/Acervo pessoal)

No dia 22 de agosto, Débora foi submetida a uma cirurgia de reconstrução das pálpebras superiores. Segundo o boletim médico divulgado no dia do procedimento, foi feita a "preparação da área remanescente para reconstrução definitiva".