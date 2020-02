'Minha identidade negra está ferida', relata adolescente agredido por PM

Foto: Bruno Wendel/CORREIO

O símbolo de resistência não suportou a truculência da Polícia Militar baiana. "Estou com medo até de sair de casa, tenho receio que algo aconteça comigo e com a minha família", declarou o adolescente 16 anos que levou murros, chutes e insultos racistas por parte de um policial militar durante uma abordagem. Até então, ele mantinha o penteado black power como forma de autoafirmação. “É mais que moda, é a minha identidade negra que agora está ferida”, complementou o jovem que disse querer cortar o cabelo.

As agressões do PM, filmada por um morador, circula nas redes sociais e ganhou repercussão nacional. O vídeo mostra toda a ação no bairro de Paripe, que aconteceu no domingo (2). "Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí [o chapéu], vá! Essa desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador é, viado?", disse o PM no vídeo ao jovem.

Amedrontado, ele disse que vai cortar o cabelo. "Não vou usar mais. Vou cortar", disse ele. A mãe do adolescente, Carina Barros, 32, endossou a vontade do filho. "Não quero mais que ele use. Isso nos traumatizou bastante. Dorme e acorda assustado", contou ela, que atualmente trabalha fazendo faxina.

Desde o episódio, o adolescente não sai de casa. "Penso que ele pode vir atrás de mim por causa do vídeo. Não estou saindo de casa para nada", disse ele, que emendou sobre a repercussão. "Não tinha ideia que o vídeo pudesse causar tudo isso. Tenho muito medo que ele desconte tudo isso em mim".

Questionado se já havia passado por uma situação semelhante, o rapaz respondeu: "uso o corte há mais de um ano e nunca passei por isso, sequer fui alvo de comentários racistas, enquanto no domingo fui espancado", finalizou.

Justiça

O adolescente é o mais velho dos três filhos de Carina Barros. Ela espera justiça. "Fica o medo, mas a gente acredita na justiça. Meu filho não errou. O erro foi do policial. Mesmo que meu filho tivesse feito algo de errado, o que ele não fez, não é dessa forma que se deve abordar as pessoas. Meu filho foi espancado por quem deveria proteger os cidadãos", declarou.

O adolescente ao lado da mãe: 'dorme e acorda assustado' (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

No domingo, o adolescente voltava para casa, junto com a namorada, quando casal parou para falar com um amigo que estava em um carro. No momento que conversavam, uma equipe da PM se aproximou e um dos policiais disse: “O que está acontecendo aí?”.

Na abordagem truculenta, o PM retira a boina do jovem que usa cabelo no estilo black power e a joga no chão. “Colocou os meninos encostados no muro e começaram as agressões. Além de xingá-lo de vagabundo, deu bicudas e socos nele. Fiquei chorando, mas não podia fazer nada por que ele estava me olhando com raiva", contou a namorada do rapaz.

Ela também está apavorada. “Assim como ele, estou com muito medo. Estava na hora e vi tudo e não sei o que o policial poderá fazer depois que tudo isso passar”, disse ela, encerrando a conversa.

Por conta do vídeo, uma nota foi divulgada na segunda-feira pela a assessoria da Polícia Militar. Nela a corporação informou que "não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta". Além disso, confirmou que o vídeo será encaminhado para a Corregedoria-Geral da PM para ser analisado.

Foto: Reprodução

'Caso isolado'

O governador Rui Costa, em publicação feita em seu perfil oficial no Twitter, na manhã desta terça-feira (4), comentou a denúncia de racismo envolvendo um policial militar da Bahia.

“Como governador do Estado da Bahia, não admito comportamento de violência policial como o ocorrido no vídeo que circula nas redes sociais. É inaceitável, inadmissível e não reflete o comportamento e os ideais da instituição”, disse Rui.

O governador, que entregou uma contenção de encosta na manhã de hoje na Bela Vista do Lobato, no Subúrbio de Salvador, afirmou que acompanha a apuração do caso.

“Determinei apuração rigorosa e imediata da Corregedoria da Polícia Militar com as devidas punições legais aos responsáveis e divulgação para a sociedade das medidas adotadas, para que esses casos isolados não possam continuar comprometendo a imagem da instituição”, escreveu na rede social.