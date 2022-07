'Minha mãe quer casar contigo': a frase que fez Roberto Carlos mandar fã calar a boca

Um vídeo mostrando o cantor Roberto Carlos mandando um fã calar a boca viralizou nos últimos dias e levantou a curiosidade sobre o que o rei teria ouvido que provocou tamanha revolta. De acordo com g1, a frase foi "mas a minha mãe tá aqui, hein! Ela quer casar contigo", berrada por um fã.

O caso aconteceu na quarta-feira (13) no Qualistage, no Rio de Janeiro.

O fã Hildo Brito, que estava na plateia, relata que o público foi para a frente da plateia antes da hora prevista, que acontece em "Como é grande o meu amor por você".

Veja: Roberto Carlos se irrita e manda fã calar a boca em show; vídeo

"Então mulheres mal-educadas e histéricas já começaram a gritar atrapalhando o Roberto, e isso deixou ele nervoso e muito chateado. Ele deu um 'esporro' de leve", contou ao g1.

"Uns 10 segundos depois, aparece esse bobão gritando muito alto dizendo que a mãe dele estava ali e que o Roberto tinha que dar um beijo nela. Foi aí que o Roberto se irritou com razão, porque atrapalhou, desconcentrou ele", diz Hildo.

Segundo contou o assessor de imprensa ao g1, o artista ficou desconcentrado depois que dezenas de presentes saíram das suas cadeiras para se aglomerarem abaixo do palco para gritar enquanto ele cantava.

É que os fãs aguardavam a música "Como é grande o meu amor por você", geralmente a penúltima do repertório, e na qual as pessoas levantam e vão à beira do palco. Nos últimos tempos, no entanto, o cantor adicionou "Cavalgada" na ordem, e os fãs se levantaram no momento inapropriado.

Por isso, antes mesmo de começar a cantar, Roberto Carlos avisou: "Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio", explicou o assessor. Foi quando as pessoas continuaram gritando, e ele, irritado, mandou um deles calar a boca.

"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", disse o assessor ao portal.