'Minions 2 - a Origem de Gru' ganha trailer; assista

O filme Minions 2 - A Origem de Gru, sequência do spin-off de Meu Malvado Favorito, teve seu trailer divulgado nesta quarta-feira, 5.



Minions 2 retratará a infância do personagem principal, Gru, à época em que ainda planejava se tornar um grande vilão.



O ator Leandro Hassum, que dubla o protagonista na versão brasileira, também compartilhou o trailer em seu Twitter: "Que emoção dublar de novo o Gru!".



Minions 2 - A Origem de Gru tem estreia prevista para 2 de julho nos cinemas do Brasil. Assista: