Ministério da Defesa anuncia saída dos comandantes das três Forças Armadas

O Ministério da Defesa anunciou nesta terça-feira (30) a saída dos comandantes das três Forças Armadas: Edson Pujol (Exército), Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Moretti Bermudez (Aeronáutica).

O ministério não informou o motivo da saída dos três nem anunciou os substitutos.

O ex-ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, se reuniu na manhã de hoje com os três. O general foi demitido do cargo depois de se opor à substituição do comandante do Exército, Edson Leal Pujol.

Com a mudança de comando na Defesa, a saída de Pujol já era dada como certa. O comandante se recusou a se envolver com questões políticas e desagradou Bolsonaro.

A saída de Azevedo do ministério foi uma das seis mudanças feitas no governo nesta segunda-feira. Braga Netto deixou a Casa Civil e foi deslocado para a Defesa. Os comandos das pastas da Secretaria de Governo, Justiça e Segurança Pública, Advocacia-Geral da União e Relações Exteriores também foram alterados.