Ministério da Saúde atrasa entrega de seringas da Pfizer na Bahia

O Ministério da Saúde atrasou a entrega da carga com 126 mil seringas especiais que são utilizadas para a aplicação da vacina da Pfizer. Isso faz com que, temporariamente, os imunizantes não possam ser ofertados à população.

O problema já tinha sido informado pela secretária interina da Saúde Tereza Paim, que afirmou que, dessa vez, a Pfizer não enviou as seringas junto com o imunizante. "Esses insumos não vieram, portanto a gente vai esperar uma nova remessa", disse ela em entrevista à TV Bahia.

A expectativa da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), é que a entrega desse material seja feita ainda nesta quinta-feira (12), mas ainda não há nenhuma confirmação de horário de desembarque em Salvador.

Só após isso ocorrer é que será possível distribuir a remessa de 76.050 doses da Pfizer, que chegaram a Salvador nesta quarta-feira (11), entre os municípios baianos.

A Sesab garante que, "apesar do atraso na entrega de insumos especiais por parte do Ministério da Saúde, isso não impacta na suspensão ou redução da capacidade de vacinação dos municípios". A pasta axcrescenta ainda que "todos encontram-se abastecidos com imunobiológicos diversos em virtude da entrega de lotes anteriores".