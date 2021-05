Ministério da Saúde atrasa entrega de vacinas da Pfizer

O lote com as vacinas da Pfizer que estava previstas para desembarcar na manhã desta segunda-feira (3) em Salvador não emnbarcaram de Guarulhos. Segundo informações da Secretaria estadual da Saúde (Sesab), não há detalhes sobre os motivos que impediram o embarque da carga.

O avião saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 7h45, com destino ao aeroporto internacional de Salvador. A nova previsão da empresa de logística do Ministério da Saúde é que as vacinas cheguem às 16h20.

Estava prevista a chegada 26.910 doses, às 9h45. No entanto, a entrega das 405 mil doses da vacina de Oxford/Astrazeneca, produzida pela Fiocruz, está mantida.

Ultracongeladores

Todas as doses da Pfizer vão ficar em Salvador, por uma recomendação do Ministério da Saúde. Ao todo, são 1.000.350 doses a serem distribuídas a partir do mês de maio para as 27 unidades federadas.

Apesar disso, o estado da Bahia já está preparada para receber as doses da vacina, com 30 ultracongeladores em nove cidades polo. Os equipamentos estão localizados nos municípios de Feira de Santana (5), Juazeiro (3), Jacobina (2), Ilhéus (4), Teixeira de Freitas (2), Barreiras (3), Alagoinhas (1), Vitória da Conquista (5) e na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (5), em Simões Filho, mas que atende toda a Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “isso é fruto de planejamento. Licitamos 100 ultracongeladores para armazenar as vacinas de RNA e, inicialmente, foram distribuídos 30 para as nove macrorregiões de saúde, cada um com capacidade de 368 litros”, afirma Vilas-Boas.