Ministério da Saúde atualiza dados e confirma 191 casos de coronavírus no país

O Ministério da Saúde fez uma segunda atualização neste domingo (15) de sua plataforma de notificação de casos de coronavírus e informa que há no país 191 pacientes confirmados para a doença. O dado anterior, também deste domingo (15), era de 176 casos confirmados. Com isso, de ontem para hoje, houve um aumento de 70 novos casos confirmados. Ontem, eram 121.

Ainda de acordo com a plataforma, há no país 1.917 pessoas suspeitas de terem a doença e 1.486 casos foram descartados.

São Paulo segue com o maior número de infectados, agora com 127 pacientes. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 24 casos confirmados. A Bahia confirmou o 9º caso na tarde deste domingo: uma mulher de 50 anos, de Feira de Santana, que havia viajado recentemente para os EUA.