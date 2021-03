Ministério da Saúde esquece 16 mil vacinas em depósito no Pará, diz coluna

O Ministério da Saúde esqueceu, em um depósito no Pará, cerca de 16 mil doses da vacina contra a covid-19 que deveriam ser aplicadas em povos indígenas do estado.

Os imunizantes deveriam ser aplicados pelo serviço de saúde indigenista ligado à pasta de Eduardo Pazuello, no entanto, a aplicação não aconteceu. As informações são do jornalista Robson Bonin, da revista 'Veja'.

De acordo com interlocutores do governo do Pará, as doses seguem abandonadas no depósito. O estado é, até o momento, o que recebeu proporcionalmente menos doses da vacina contra o coronavírus.

Até o momento, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.