Ministra Damares recebe título de cidadã de Camaçari na sexta-feira (13)

Foto: Divulgação

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vai receber nessa sexta-feira (13) o título de cidadã de Camaçari entregue pela Câmara Municipal da cidade da Região Metropolitana de Salvador. A homenagem, proposta pela vereadora Cristiane Bacelar (Republicanos), será realizada no plenário da Casa a partir das 9h.

“Damares Alves tem tido grande relevância no Governo Federal, liderando uma pasta muito importante. E nesse trabalho, reforçando toda a sua trajetória de luta, ela tem se mostrado uma pessoa muito aguerrida e que tem implantado projetos importantes para a nossa sociedade”, diz a vereadora.

Nascida no Paraná, Damares já morou nos estados de Alagoas e Bahia. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos, também é graduada em Pedagogia pela Faculdade Pio Décimo. Com longo trabalho em defesa dos direitos humanos, dedicou parte da vida à proteção das crianças em situação de rua, mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo e à luta contra o infanticídio indígena.