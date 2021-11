Ministro da Comunicação que ‘conectar’ Amazônia com tecnologia de Elon Musk

O Ministro das Comunicações do Brasil, Fabio Faria, pretende viabilizar uma parceria entre o governo federal e a empresa do bilionário, criador da SpaceX, Elon Musk. O gestor viaja para Austin, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (16), onde se reunirá com Musk.

No Twitter, ele escreveu que a ideia é mais um esforço do governo para ampliar a conectividade e proteção da Amazônia. ““Em breve, Elon Musk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink!”, disse Faria. O ministro mira nos 4.500 satélites da Tesla/SpaceX que estão em órbita da Terra.

Na segunda-feira (15), Faria esteve em reunião com Gwynne Shotwell, presidente da SpaceX, e convidou-a para visitar o Brasil. “Convidamos a SpaceX/Starlink para vir ao Brasil para conectarmos todas as escolas rurais e utilizarmos a tecnologia e capilaridade que eles têm em satélites para preservarmos a Amazônia”, escreveu no Twitter.