Ministro da Educação diz que está com covid-19

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta segunda-feira (20) que está com covid-19. "Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para Covid, já estou medicado e despacharei remotamente", escreveu ele em uma rede social.

O pastor e professor é o quarto a comandar o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro. Ele foi empossado na última quinta (16).

Também hoje, mais cedo, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que contraiu a doença.

Além dos dois, já tiveram a covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), e Bento Albuquerque (Minas e Energia), além do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, também contraiu a doença.

O presidente Jair Bolsonaro também anunciou há duas semanas que estava com a covid-19 e desde então está trabalhando direto do Palácio da Alvorada. Ontem, ele contou que além da hidroxicloroquina começou a tomar um vermífugo contra a doença. Nenhuma das duas medicações tem eficácia comprovada contra a covid-19. “Eu comecei essa semana a tomar também Annita”, disse a apoiadores, ontem - o presidente se manteve à distância, mas criticou as medidas de isolamento.

“Pelo que eu sei, ninguém morreu por falta de UTI ou respirador. Tem que pensar na economia. Não adianta ficar falando em vida, em vida, em vida, porque o isolamento mata”, afirmou.