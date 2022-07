Mirassol antecipa classificação para a segunda fase da Série C

Líder isolado da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol confirmou a sua classificação antecipada à segunda fase após vencer, por 3x1, o Confiança. O jogo foi realizado na segunda-feira (25) à noite no interior de São Paulo pela 16ª rodada, que teve ainda a vitória do Volta Redonda sobre o Yiranga, por 2x1, e o empate por 1x1 entre Paysandu e Figueirense.



No estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, os donos da casa marcaram com Pará, Camilo e Marcelo, enquanto o Confiança descontou com Tcharlles. A vitória levou o time paulista aos 32 pontos e mesmo com um jogo a menos em relação a maioria dos adversários, já garantiu classificação para a segunda fase, além de se manter isolado na liderança. O Confiança, por sua vez, é 15º com 17 pontos.



Um pouco mais cedo, em um duelo entre duas tradicionais equipes do futebol brasileiro, Paysandu e Figueirense ficaram no empate por 1x1, em um confronto direto dentro do G-8, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). O resultado manteve o time paraense na vice-liderança, com 27 pontos, e os rivais em sexto, com 26.



No outro jogo da noite, o Volta Redonda embalou a terceira vitória seguida ao fazer 2x1 no Ypiranga, no estádio Raulino de Oliveira. Agora, o time carioca é quarto colocado com 26 pontos e os gaúchos aparecem em 14º, com 19.