Mirtes, a mãe de Miguel, não consegue mais dormir

Miguel tinha apenas cinco anos e merecia muitas coisas, incluindo respeito, amor, carinho, paciência, o direito de crescer, realizar sonhos. Merecia também que a mãe, Mirtes Teixeira, estivesse em casa, com ele, num momento em que o mundo inteiro clama por um isolamento social que ajude a reduzir o número de casos e de mortes pelo novo coronavírus. Mas Mirtes, mulher, negra, pernambucana, precisava trabalhar e, sem ter com quem deixar o filho, precisou levar o pequeno Miguel ao serviço, na casa de uma família de classe média no Recife.

No momento em que Miguel queria a mãe - e chamava a atenção da patroa para isso -, Mirtes tinha que passear na calçada do prédio com o cachorro de Sari Corte Real, patroa, esposa de Sérgio Hacker, prefeito de Tamandaré, no litoral pernambucano. Sari colocou o menino sozinho no elevador e, mostra um vídeo, apertou um botão de um andar acima. Miguel caiu do 9º andar.

Até poderia-se pensar que a tragédia de Miguel e de Mirtes começava ali, mas não. A tragédia de corpos negros, como o da criança que morreu no meio da pandemia - não de covid-19, mas de uma queda do prédio onde a mãe trabalhava - não é de hoje. Faz séculos que negros são mortos por razões diversas no Brasil, sobretudo pela violência.

Recife teve protestos nesta sexta-feira por conta da morte de Miguel

(Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem)

Nesse caso, a violência que impediu que a mãe pudesse ficar em casa e precisasse sair para trabalhar no meio de uma pandemia para garantir o sustento. Ou, ainda, a violência ainda mais cruel de saber que a patroa, indiciada por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar - pagou uma fiança de R$ 20 mil e deixou a delegacia para responder ao crime em liberdade.

Como se a vida de Miguel valesse R$ 20 mil. Não é difícil sentir a dor de Mirtes quando disse, com razão, que o tratamento seria diferente se ela estivesse no lugar da patroa, que teve o nome omitido pela polícia. “Se fosse eu, não teria direito a fiança. Se fosse eu, meu rosto estaria estampado”, afirmou.

Nesta sexta, dia em que familiares fizeram um ato em Recife - mais um contra o racismo -, Mirtes disse em entrevista a Fátima Bernardes que não consegue mais dormir.



Corpo trocado

Família da doméstica Arlete esperou quatro dias para enterro

A família da empregada doméstica Arlete Reis, 44 anos, enfrentou uma peregrinação essa semana para poder se despedir dela. Arlete morreu na segunda (1º), vítima de covid-19, no Hospital Espanhol. O corpo dela, no entanto, foi trocado no momento da liberação e sepultado por outra família. Na quinta, o corpo foi exumado e nesta sexta, sepultado novamente.

Família de Arlete fez protesto em frente ao Hospital Espanhol

(Foto: Nara Gentil/Arquivo CORREIO)

Brotas ultrapassa Pituba; em Itinga, quem está na rua precisa se explicar

O bairro de Brotas, em Salvador, que desde o início da pandemia vem acumulando um volume considerável de casos de covid-19, bateu um recorde nada positivo nesta semana. Logo após passar por sete dias de medidas restritivas, o bairro teve aumento de 203% nos casos, chegando a 350 confirmações - agora são 373 - e, pela primeira vez, ultrapassando a Pituba, com 366.

Mas, não é o único em situação delicada. Também em Salvador, Pernambués vai ficar mais uma semana sob medidas mais restritivas (tem 269 casos), enquanto São Marcos, com 230 confirmados, entrou na conta. O estudante Douglas Correa, 25 anos, morador do bairro, deu uma bronca nos vizinhos. Na semana passada, ele precisou sair de casa para ir a um posto médico, buscar atendimento para chikungunya, e se assustou com o que viu. Até festa de paredão tem lá.

“São Marcos segue na normalidade, as únicas coisas que não estão funcionando são escolas e parte do centro comercial. O resto está completamente normal, como se nada estivesse acontecendo”, disse Douglas.

Em Lauro de Freitas, Itinga recebeu uma medida mais drástica quando chegou a 126 casos: só serviços essenciais podem abrir e quem estiver na rua vai ter que se explicar.

Restrições em Itinga valem a partir do Largo do Caranguejo

(Foto: Nara Gentil/Arquivo CORREIO)

Outros destaques da semana:

Fraude nos respiradores

Três pessoas foram presas na operação Ragnarok, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, por suspeita de fraude na venda de respiradores. A Bahia deveria ter recebido 60 respiradores, de 300 equipamentos comprados pelo Consórcio Nordeste, e pagou R$ 9,6 milhões pelas máquinas. Os respiradores nunca foram entregues. O secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, que negociou a compra, pediu exoneração na quinta, mas alegou exaustão.

Três pessoas foram presas na Operação Ragnarok, da SSP

(Foto: Tiago Caldas/Arquivo CORREIO)

Desemprego

Números do Boletim Seguro-Desemprego, levantados pelo Ministério da Economia, apontam que, em 2020, o número de entradas solicitando o benefício cresceu em 97% aqui na Bahia em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto na primeira quinzena de maio de 2019 foram 12.971 pedidos, neste ano o número saltou para 25.601.

Por escrito

Primeiro, o ministro da Educação, Abram Weintraub, tentou adiar um depoimento no inquérito em que é investigado por racismo contra chineses. O pedido foi negado pelo ministro Celso de Mello porque, segundo ele, Weintraub não tem prerrogativa para escolher dia e horário a depor. Depois, foi à Polícia Federal na última quinta-feira (4) e disse, no Twitter, que tinha prestado depoimento e sido muito bem recebido. Na verdade, o depoimento foi entregue por escrito.

Alcione participou de live com a também sambista Teresa Cristina

(Foto: Divulgação)

Frase:

"A gente vê uma pessoa da nossa cor falando uma besteira daquelas, tenho vontade de arrancar da televisão e encher de porrada pra virar gente", Alcione

Cantora, durante conversa em live com a também sambista Teresa Cristina, sobre o presidente a Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Ele chamou o movimento negro de “escória maldita”.

As cinco notícias mais lidas se semana

Briga: A empresária Nadine Gonçalves e o namorado, o gamer Tiago Ramos, tiveram uma briga séria no dia 2. Na discussão, Tiago ficou agressivo, quebrou vidros e se feriu. Foi parar no hospital.

Serviços: Com a notícia de que alguns serviços voltariam a funcionar na última quarta em Salvador, a lista dos liberados foi bem procurada.

Dentista: Clínicas odontológicas foram autorizada a funcionar, seguindo algumas regras de proteção para dentista e paciente. Também puderam abrir concessionárias e lojas de decoração, por exemplo.

Consultórios preciam seguir novas recomendações para funcionar

(Foto: Tiago Caldas/Arquivo CORREIO)

Identidade: A divulgação do nome de Sari Corte Real, a patroa da mãe do pequeno Miguel, morto em Recife, também movimentou as redes. Isso porque a polícia não havia dito o nome da mulher, que é esposa do prefeito de Tamandaré, em Pernambuco.

Fora do DEM: Tambem esta semana, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, determinou a expulsão sumária de Sara Winter. A mulher liderou protestos anti-democráticos contra o STF, num ato que fez referência a grupos supremacistas brancos.

Sara Winter liderou o grupo que chamou de 300, com influência de grupos supremacistas brancos

(Foto: Reprodução)

*A subeditora assina a coluna excepcionalmente esta semana