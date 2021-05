Missa celebra dez anos do Santuário Santa Dulce dos Pobres em Salvador

O dia começou abençoado na Cidade Baixa, em Salvador, nesta quinta-feira (27). O Santuário Santa Dulce dos Pobres está comemorando dez anos de existência hoje e para celebrar a data o bispo auxiliar Dorival Souza Barreto Júnior está presidindo uma missa no local. Os fiéis aproveitaram para pedir pelo fim da pandemia e pelas almas das mais de 450 mil vítimas do novo coronavírus no Brasil.

Para diminuir o risco de contaminação entre os devotos a ocupação do templo foi restrita a apenas 30% da capacidade, e com distanciamento entre os fiéis. A aposentada Maria Elizabeth Aguiar, 68 anos, chegou cedo para agradecer pela recuperação da filha dela que teve covid no ano passado.

"Ela ficou internada e eu que já frequento a igreja há muitos anos me paguei na minha fé. Ela se recuperou e hoje vim agradecer a Santa Dulce por essa graça", disse.

A missa seria presidida inicialmente pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, mas ele apresentou sintomas suspeitos de covid e, por isso, não compareceu a cerimônia.

O Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, foi construído em 2003, e batizado inicialmente de Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em homenagem à Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, unidade a qual pertenceu Irmã Dulce.

Somente em 2011 o templo foi elevado à condição de santuário, ainda assim, como Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Essa mudança permitiu que casamentos, batizados e outras cerimônias religiosas pudessem ser realizados no local.

A mudança no nome aconteceu em 13 de outubro de 2019, por conta da Canonização de Irmã Dulce. A partir de então o espaço passou a se chamar Santuário Santa Dulce dos Pobres. É onde estão os restos mortais da santa e por onde passam milhares de visitantes todos os anos.