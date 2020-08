Missa de Sétimo Dia de Elsimar Coutinho será realizada de forma virtual

Dr. Elsimar Coutinho (Foto: Instituto Mário Cravo Neto)

A Missa de Sétimo Dia do médico e cientista baiano Elsimar Coutinho vai ser como tem sido todas desde que começou a covid-19: virtual. Está marcada para esta segunda-feira (24) e será realizada, a partir das 19h30, através do canal no YouTube da Paróquia de Ondina.

Elsimar Coutinho morreu no último dia 17, por complicações causadas pelo novo coronavírus. Ele deixou a esposa, Tereza, com quem foi casado por 35 anos, cinco filhos, dez netos e quatro bisnetos.