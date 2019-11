Missa de Sétimo Dia de Jesus Sangalo aconteceu na Paróquia da Ressurreição do Senhor

Ivete e Jesus Sangalo (foto/divulgação)

A missa de Sétimo Dia de Jesus Sangalo, que morreu no último dia 7, foi realizada na manhã de hoje, na Paróquia da Ressurreição do Senhor, em Ondina. Na ocasião, a viúva do empresário, Kyoko Sangalo, agradeceu as inúmeras orações e mensagens de apoio.

Jesus Sangalo faleceu por conta de uma infecção generalizada, decorrente de uma complicação pós-operatória. Ele tinha 54 anos e era considerado altruísta e criativo. Durante cerca de 15 anos Jesus comandou a carreira da irmã, a cantora Ivete Sangalo.