Missa de Sétimo Dia do arquiteto José Marcelino será realizada de forma virtual

José Marcelino (Foto: Divulgação)

A Missa de Sétimo Dia do arquiteto José Raimundo Marcelino vai ser como têm sido todas desde que começou a covid-19: virtual. Está marcada para esta quinta-feira (4) e será realizada, a partir das 9h, no Instagram da Igreja da Vitória (@nsdavitoria). Outra homenagem, às 18h30, irá acontecer no Instagram do Colégio Antonio Vieira (Vieira_oficial).

José Marcelino morreu na última sexta-feira, em Salvador. Na cidade, ele teve grande atuação, desenvolvendo diversos projetos residenciais e comerciais e participando de mostras de decoração. O seu trabalho era baseado nos conceitos primordiais de respeito e compromisso com o cliente.