Amigos, familiares e admiradores do produtor Henrique Bahia vão se reunir no próximo dia 5 de novembro, no Santuário Mãe Rainha, em Salvador, em torno de uma missa pelo primeiro ano do seu falecimento.

Henrique, de 32 anos, trabalhava como produtor-geral da cantora Marília Mendonça há seis anos e foi uma das cinco vítimas do trágico acidente aéreo, que aconteceu no ano passado, no interior de Minas Gerais.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia