Missa na Catedral Basílica homenageia São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador

Uma missa em homenagem a São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador, foi realizada na manhã desta segunda-feira (10) na Catedral Basílica de Salvador, localizada no Terreiro de Jesus (Centro Histórico), em ação de graças pelos 335 anos de consagração da capital baiana.

A solenidade foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, e contou com as presenças do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, e do presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior.

Em virtude da pandemia do coronavírus, não houve a tradicional procissão. O templo contou com a presença de poucos fiéis por meio de agendamento prévio junto à Catedral.

Antes de a missa começar, os chefes do Executivo e Legislativo municipal carregaram o andor com a imagem de São Francisco Xavier, a partir da entrada da igreja até o altar. “Nesse momento da pandemia, contar com a proteção especial de São Francisco Xavier é fundamental para superarmos essa doença”, afirmou Bruno Reis.

“São Francisco Xavier já intercedeu por Salvador em duas ocasiões de epidemia: em 1686, quando nosso povo sofreu com a febre amarela, e em 1855, quando livrou nossa população da cólera. Neste ano comemoramos 335 anos do seu patronato na cidade e agora, nesse novo período de pandemia, recorremos e suplicamos pela poderosa intercessão diante de Jesus para vencermos a Covid-19”, finalizou Dom Sergio da Rocha.