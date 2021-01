Missão cumprida: 'Foi uma honra ter governado essa cidade', diz ACM Neto

Não faltou emoção na despedida de ACM Neto como prefeito de Salvador, nessa sexta-feira (1º). Durante a cerimônia de transmissão do cargo para o atual gestor Bruno Reis, eleito em 2020, Neto parabenizou Bruno e recordou os oito anos de mandato com um sentimento de dever cumprido. "Jamais fugi da minha responsabilidade. Nesses anos dediquei toda minha energia para Salvador e não esmureci, pois recebi essa energia de volta. Foi uma honra ter governado essa cidade", disse ACM Neto em seu discurso.

A solenidade aconteceu na sede da prefeitura, logo depois que o atual prefeito, vice-prefeita e vereadores eleitos de Salvador foram empossados na Câmara de Vereadores, ambas localizadas na Praça Municipal. Após a cerimônia de posse, ACM Neto foi direto para a sede da prefeitura, onde entregou a placa de restauração do Palácio Tomé de Souza. Esse foi o ultimo ato dele como prefeito de Salvador. Logo depois, foi iniciada a solenidade de transmissão do cargo de prefeito, marcado por um discurso emocionado de cerca de 30 minutos de ACM Neto.

"Quando tomei posse, tinha 33 anos, receio de não acertar e não dar conta do recado. Passei a me esforçar, ser o primeiro a chegar e um dos últimos a sair desse prédio. Hoje, posso dizer que dei conta do recado. Nossa gestão foi a chama que reacendeu Salvador, a que resgatou a autoestima dos soteropolitanos. Cumpri cada um dos compromissos que assumi e ao fazê-lo devolvi ao cargo de prefeito o respeito que parecia ter sido perdido em alguma esquina do tempo", disse o ex-prefeito, que se emocionou durante o discurso pelo menos três vezes. .

ACM Neto lembrou que na campanha de 2012, quando se elegeu prefeito pela primeira vez, ele fez uma visita à Cidade de Plástico onde foi recebido com hostilidade e saiu de lá chocado com a situação de pobreza e miséria. "Depois de empossado, voltei àquele local muitas vezes, até que nasceu a Comunidade Guerreira Zeferina. Não conheço um projeto habitacional mais bonito do que esse em todo o Brasil", relatou o ex-prefeito, que disse ter assumido o compromisso de lutar pelos mais pobres: "Hoje posso rememorar que meu governo sempre esteve ao lado dos que mais precisam".

Coronavírus

A pandemia de covid-19, enfrentada no último ano de mandato de ACM Neto, não passou despercebida no discurso. "Eu imaginava que 2020 seria o ano mais tranquilo, voltado a entrega de obras e não na administração de crises. Aí, do nada, surgiu a covid-19. Em 2018, eu fui convidado a disputar o cargo de governador, algo que é um sonho pessoal meu, mas minha consciência dizia para eu terminar o mandato. Foi a melhor decisão que fiz. Quando a pandemia chegou, estava na prefeitura, ao lado da minha equipe, trabalhando pela minha cidade", afirmou.

O agora ex-prefeito lembrou ainda as diversas ações e obras entregues pela prefeitura nos últimos oito anos, como o crescimento de 18% para 57% na cobertura da atenção básica à saúde, criação do primeiro hospital municipal, do Centro de Convenções, HUB Salvador, do BRT, reforma de parques, de escolas e a universalização do ensino infantil.

Ao concluir o discurso, visivelmente emocionado, ACM Neto agradeceu a Deus, a sua equipe, família, amigos e a população de Salvador. Ele também lembrou do legado político deixado pelo seu avô.

"Antonio Carlos Peixoto Magalhães projetou seu nome para a Bahia e o Brasil após concluir um mandato revolucionário na Prefeitura de Salvador. É a prova de que administrar essa cidade é tão difícil, que quando o mandato é bem feito, serve de régua para saltos futuros. Fui deputado, prefeito e pretendo usar meu capital político para trabalhar pelo nosso país. Eu não vou ficar indiferente ou calado diante do que estou vendo. Se preciso, vou remar contra a maré do que está dividindo a população brasileira em polos antagônicos", disse

Futuro

ACM Neto entrou na reta final de sua administração com uma gestão aprovada por 85% da população, de acordo com dados da pesquisa Ibope/TV Bahia divulgada em outubro. Antes do discurso, em entrevista ao CORREIO, ACM Neto comentou sobre o seu futuro político. Ele não se declarou como pré-candidato a governador da Bahia, em 2022, mas disse que pretende se habilitar para o pleito.

"A partir de agora, meu foco está em colaborar com a organização do partido em todo o Brasil, na preparação do projeto para 2022 e, claro, na minha dedicação a Bahia e todo o meu envolvimento com as questões do estado, do interior. Vou trabalhar muito, percorrer o estado inteiro e me habilitar para 2022, de modo que seja algo natural, que aconteça da forma e na hora que tem que ser", explicou.

O ex-prefeito também comentou sobre a próxima disputa eleitoral. "Vamos aguardar 2022 chegar sem atropelar nada, sem passar por cima de qualquer etapa. É tudo no seu tempo. No meu caso, graças a Deus, pela vivência que eu tenho, sei reconhecer o tempo das coisas. Não é hora de começar uma nova campanha política. Isso só vai acontecer na hora certa. Eu não vou antecipar as coisas", disse.

ACM Neto afirmou que Bruno está pronto para fazer um bom mandato. "Além de conhecer a cidade inteira, ele está totalmente por dentro da gestão. Montou uma bela equipe com novos quadros que traz ânimo e perspectiva para a cidade, o que é importante também. Em oito anos a gente conclui um ciclo. Agora, se inicia uma nova etapa, novos desafios e Bruno está preparado para isso".

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier