Missas e orações celebram um mês da canonização de Irmã Dulce 

Nesta quarta-feira (13) Irmã Dulce completa um mês como santa oficial da Igreja Católica. Para marcar o primeiro mês da cerimônia de canonização da primeira santa genuínamente baiana, que foi celebrada no dia 13 de outubro no Vaticano, acontece ao longo do dia de hoje uma série de atividades e homenagens no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, na avenida Dendezeiros. Confira a programação:

8h30 – Missa das Rosas (Traga sua rosa para ser abençoada)

9h30 – Oração das mil Ave Marias.

12h – Missa dos Pedidos, com a bênção do Santíssimo Sacramento (Escreva seu pedido no papel para ser queimado)

15h – Oração do terço em honra à Santa Dulce dos Pobres

16h – Missa dos Devotos (Momento de agradecer por graças alcançadas pela intercessão da Santa Dulce dos Pobres).