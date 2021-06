Missas marcam a Solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo

A Paróquia São Pedro, na Avenida Sete de Setembro, celebrou, nesta terça (29) a Solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Os devotos puderam participar das missas às 7h, às 8h, às 9h30, às 11h, às 12h, às 13h30, às 15h e às 17h. O acesso ao templo aconteceu por ordem de chegada, de acordo com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

A Solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais importantes e antigas do calendário litúrgico, introduzida no século II para lembrar o martírio dos dois santos. A data, 29 de junho, foi escolhida para ocupar o lugar de uma antiga celebração pagã que exaltava as figuras de Rômulo e Remo, os mitos considerados fundadores da cidade de Roma. Para o catolicismo, São Pedro e São Paulo foram os verdadeiros fundadores da Roma cristã. Pedro teria morrido no ano de 64, crucificado de cabeça para baixo, enquanto Paulo, decapitado no ano de 67.

Devotos se reúnem em celebração à data (Arisson Marinho/CORREIO) Figura de São Pedro é homenageada na Paróquia (Arisson Marinho/CORREIO)