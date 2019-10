Mix de mercado gourmet e bistrô é inaugurado em Salvador

Fernando Koch e Thiago Queiroz (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Foi inaugurado, quinta-feira, na Alameda das Algarobas, no Caminho das Árvores, o Blend Mercado Gourmet. O nome faz referência, entre outras coisas, à mistura e união de seus sete sócios de diferentes aéreas (quatro engenheiros, um administrador e um médico).

O espaço, assinado pelo escritório do arquiteto Márcio Davi, traz um novo conceito de mercado gourmet para Salvador. São dois pavimentos, sendo uma loja no térreo, que comercializa produtos diferenciados (frutos do mar, cortes de carnes especiais, pães artesanais...) e um bistrô no andar superior.

“Aqui (no bistrô) vamos servir uma variedade de pratos preparados com os produtos vendidos na nossa loja. O cardápio será itinerante e vai acompanhar as novidades que chegarem ao Blend”, nos disse Fernando Koch, um dos sócios. “Vamos atender todos os públicos, dos carnívoros aos veganos”, completou Thiago Queiroz, outro sócio do local.

Roberto Migotto (divulgação)

Entre nós

Nascido em Taubaté, no interior paulista, Roberto Migotto é um dos expoentes da arquitetura contemporânea brasileira. Com mais de 30 anos de estrada e projetos assinados Brasil e mundo afora, o arquiteto esteve, anteontem, na capital baiana. Por aqui, veio finalizar o projeto de decoração de um apartamento no Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória.

Mistura Contorno (divulgação)

Sem intervalo

A partir de amanhã, o restaurante Mistura Contorno, localizado no Cloc Marina Residence, vai ampliar seu horário de funcionamento. A novidade faz parte do projeto Primavera-Verão, que atende o pedido dos clientes de permanecerem no restaurante até mais tarde, ou chegarem mais cedo, para curtir o famoso pôr do sol com vista para a Baía de Todos os Santos. Assim, a casa funcionará sem intervalo: de segunda à quarta, das 12h às 23h, de quinta à sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 17h.

Alô, Trancoso!

O galerista Paulo Darzé casa sua filha, Carla Darzé, com Ricardo Oliva, no próximo dia 26, em Trancoso. A cerimônia acontecerá na igreja de São João Batista, no Quadrado, e a festa, logo em seguida, será realizada na chiquérrima Villa 21. A produção é da empresa Mannu Carvalho Eventos.

Poder

A engenheira civil Juliana Baiardi, formada pela Universidade Federal da Bahia e com MBA pela Columbia University em Nova York, é um dos nomes mais indicados para assumir o futuro do grupo Odebrecht. Atual presidente da Atvos (antiga Odebrecht Etanol), Juliana é filha de Renato Baiardi, que foi presidente da construtora até 2002, quando Marcelo Odebrecht ocupou o cargo.

André Jordan (divulgação)

Apresentação

O André Jordan Group, grupo imobiliário liderado por André e Gilberto Jordan, promove evento, amanhã, no Fera Palace Hotel, em Salvador, para apresentar os atrativos e novidades do Belas Clube de Campo, em Lisboa. O ator português Ricardo Pereira vai estar presente na ocasião.

Victoria Sarro (divulgação)

Poucos e bons

O restaurante Soho, localizado na Bahia Marina, promove jantar harmonizado com a Perrier-Jouët, quinta-feira, apenas para 28 convidados. A noite contará com a presença de Victoria Sarro, embaixadora no Brasil da gigante Pernord Ricard.