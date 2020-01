Mix de pizzaria e bar será inaugurado na Barra

Foto: Gabriela Daltro/Divulgação

O chef Ricardo Silva, que já comanda com bastante sucesso dois restaurantes (o Carvão, em Ondina e o Pi.ZZA, no Rio Vermelho), abrirá um terceiro empreendimento gastronômico. Trata-se de uma nova unidade do Pi.ZZA, que irá funcionar na Villa da Barra, atrás do Pereira, no Porto da Barra.

“Iremos inaugurar no final de janeiro. Vamos criar sabores de pizzas e drinques exclusivos, em um ambiente moderno com música de alta qualidade”, nos disse Silva, que contratou José Marcelino para assinar o projeto arquitetônico. “Teremos, por lá, umas obras de Abidiel Vicente, um artista visual paulistano seguidor do legado da Pop Art, e um painel de Gabriel Ribeiro”, completou.

Além disso, Ricardo promete investir no Centro Histórico: “A ideia é ter um negócio na Rua Chile. O formato ainda não definimos, mas será em um futuro próximo”.

Baiano é destaque em lista da Forbes

Filho de um endocrinologista, Daniel Boczar, 27, fez medicina por influência do pai. No curso, acompanhando uma cirurgia, encantou-se com o trabalho dos cirurgiões plásticos para reconstruir o rosto de um paciente e resolveu migrar para essa especialidade. Na rotina de treinar sutura, não ficou satisfeito com as soluções que existiam: estudantes praticando com tecidos ou língua de boi.

Depois de pesquisar muito, desenvolveu uma pele artificial com baixo custo. O produto fez sucesso e deu origem à empresa que ele é CEO, a SatureSkin. Mas Daniel não trocou a carreira de médico pela de executivo. Hoje está na renomada Mayo Clinic (EUA) fazendo doutorado.

Recentemente, Boczar, que é baiano, foi destaque na revista Forbes. Ele faz parte de uma lista de jovens brasileiros que, antes dos 30, já se destacaram por sua relevância, influência, ousadia e talento.

Homenagem

A entrega do título de cidadã baiana à empresária Flora Gil, esposa do cantor Gilberto Gil, deve ser realizada no próximo dia 06 de fevereiro na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem foi proposta pela deputada estadual Olívia Santana, que solicitou à Casa a data para realização da solenidade de entrega do título. Flora nasceu em São Paulo (SP), mas é também “uma personalidade singular no território baiano”, segundo Olívia.

Lançamento

No dia 29 de janeiro, a Marina Summer House, na Bahia Marina, receberá o lançamento da terceira edição da mostra Casas Conceito. A anfitriã, a empresária Andrea Velame, receberá arquitetos, designers de interiores e patrocinadores, em clima de sunset.

“Será mais um projeto inovador - com o DNA construído ao longo das duas edições de sucesso que promovi -, e assertivo em fomentar a arquitetura, decoração, arte, design, moda, gastronomia e entretenimento”, nos contou Andrea, empolgada com os últimos preparativos da mostra, que durará 60 dias e tem abertura confirmada para 31 de julho.

A Casas Conceito 2020 terá projeto extremamente contemporâneo, com direito a um painel de 50 metros lineares de Street Art, que promete ser um dos pontos mais instagramáveis do local.

Visita



É possível que o governador de São Paulo, João Dória, prestigie o Carnaval de Salvador. Ele está tentando organizar a agenda para prestigiar, pelo menos por um dia, a folia baiana e os muitos amigos que cultiva na cidade.

Comemoração

O diretor geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, João Eça Pinheiro, está preparando uma série de comemorações para celebrar os 35 anos do hotel. A programação irá ser iniciada em fevereiro, com um show da cantora Maria Rita, e o ponto alto acontecerá entre os dias 27 e 29 de agosto, com apresentações de Carlinhos Brown e Saulo (Fernandes). “Vai ser um final de semana de festa”, nos disse.

Alice Caymmi fará show no Rio Vermelho

Quem ainda não ouviu a voz de Alice Caymmi, não pode deixar de conferir a apresentação que a cantora fará no dia 2 de fevereiro na festa de Iemanjá do Restaurante Manga, no Rio Vermelho. A carioca fará uma participação especial no show de Belô Velloso, sobrinha de Caetano e Maria Bethânia. Alice é a certeza que os talentos de Dorival seguem por gerações e gerações. A artista é do tipo que faz a pessoa, além de ouvi-la, não tirar os olhos dela.

Debate

Com o objetivo de debater sobre o papel e o potencial dos memes na atualidade, a professora Ivana Bentes, atuante na área de Comunicação e Cultura, é a convidada especial do evento “A República dos Memes”. “Trata-se de uma nova forma de comunicação, mas também de governar, formar opinião e também de resistir”, nos disse Bentes. O encontro acontece neste sábado, às 19h, na Casa Ninja Bahia, no Rio Vermelho.

