Mobilidade e cooperação internacional

Salvador é uma cidade de forte vocação internacional com intensa dinâmica em suas relações com as cidades globais. Temos um Escritório das Nações Unidas e diversas representações diplomáticas estabelecidas no município.



Na mobilidade, projetos que hoje fazem parte da rotina dos soteropolitanos possuem influência em cooperações com outras nações em busca das melhores práticas para o desenvolvimento de nossa cidade.



Em 2016, o governo holandês convidou lideranças globais para conhecerem seu mundialmente bem-sucedido projeto de Rede Cicloviária. Salvador esteve entre as cidades participantes que assimilaram as estratégias utilizadas em cidades como Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven e Utrecht.



Essas lideranças têm sido fundamentais na expansão da Rede Cicloviária de Salvador, que saltou de 30 para aproximadamente 300 km de ciclovias e ciclofaixas hoje espalhadas por todas as regiões da cidade.



Diante desses resultados, o governo britânico tem apoiado a elaboração do Plano Cicloviário de Salvador, através de uma colaboração com o Banco Mundial. Esse documento será a principal referência na articulação das políticas públicas para o tema nos próximos anos.



O recém-inaugurado BRT de Salvador é outro exemplo fortemente apoiado por instituições internacionais. Nossa cidade foi uma das cinco escolhidas no Brasil pela Iniciativa de Transformação Urbana para Mobilidade (TUMI) para receber cooperação técnica no desenvolvimento de transporte de zero emissões.



Essa iniciativa (TUMI) está focando esforços em 20 cidades globais para reduzir a emissão de CO2 oriundos do transporte público. Em Salvador, o estudo de carga do primeiro Eletroterminal da cidade foi doado pela Agência de Cooperação Alemã (GIZ). Em breve, ele atenderá até 40 ônibus similares aos que circulam hoje na cor verde no BRT.



Outro destaque é a colaboração com a Colômbia. Missões organizadas pelo município enviaram técnicos para troca de experiências com o Transmilenio em Bogotá (maior operação de BRT fora da China), o teleférico do Transmicable e a reurbanização do bairro Comuna 13 com seus 400 metros de escadas rolantes em uma favela – fortes referências nas ações previstas no Plano de Mobilidade (Planmob).



Em 2020, a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS) estabeleceu cooperação com Salvador devido aos bons resultados obtidos pela cidade, alcançando a meta global de redução em 50% do número de mortes estabelecida pela ONU já em 2017 (com três anos de antecedência).



Muitas das soluções aos desafios enfrentados por Salvador na mobilidade têm encontrado apoio nessa via de mão dupla que é a cooperação, proporcionando aprendizados constantes com foco no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da cidade.

Pablo Souza é diretor de Planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)