Mochila para manter a classe e incrementar o visu

nota 0

Não dá para fazer a íntima quando nem conhece a pessoa. Mandar todo santo dia direct pelo Instagram forçando uma amizade é mesmo de última.

nota 10

Fashionistas estão lacrando na make na quarentena usando o batom como sombra. De maneira fácil, arrasam nas fotos do insta. E sem usar filtros!

Classuda

Uma mochila é aquele peça certeira para incrementar o visu dos boys mais descolados. Além de caber todos os pertences, ainda dá aquela bossa necessária a qualquer produção. Essa faz parte da nova coleção da marca Classe Couro (classecouro.com.br), que tem fábrica em Ipirá e aposta em talentos baianos também para assinar as campanhas. Esse ensaio estrelado pelo modelo Lucca Café, teve produção de moda e direção de arte assinada por Aládio Marques, beleza de Ricardo Brandão e foto by Lucas Assis.

Trendy

Que tal um par de óculos bafônico para você chamar de seu? No e-commerce Loja Blox (lojablox.com), o mais difícil é escolher o modelito, tamanha variedade de armações hypes. O vixe amou o quadradinho que sai por R$ 79,9 e levanta qualquer astral. Até porque cara cansada fica realmente em segundo plano com essa aposta.

Objeto de desejo

Esse calçado by Melissa (lojamelissa.com.br) é aquela peça certeira de agrado dos fashionistas. Apesar do shape mais clássico, basta apostar no sapato mais uma meia alta que o look se reinventa com pouco. Preço: R$ 169,9.

Anima aí

Hora de se divertir nessa quarentena. Para isso, vale apostar em peças lúdicas, que trazem leveza e alegria, o que realmente precisamos nessa época tão difícil. E um acessório pode muito bem representar esse papel. Dúvida? Então, olha só esse brinco garimpado na Zizi Glow (ziziglow.com.br). Simbora injetar um tantinho de humor nesse visu, minha gente. Preço: R$ 108.



Curinga

Uma peça que incrementa o look do dia bem rapidinho é um cinto bem pensado. Esse modelito em couro sintético no estilo Western é aquela peça que tem que ter em qualquer guarda-roupa mais descolado. Onde achar? Loja virtual Marina e Gabriella (marinaegabriella. com.br). Custa R$: 79,99.