Moda, festival cultural e mais: veja eventos do Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado nesta sexta-feira (20) e várias iniciativas vão marcar esse momento, amanhã e ao longo da semana.

Autoestima da mulher negra

O Boulevard Shopping Camaçari promove nesta quinta-feira (19) uma live em homenagem ao Novembro Negro. O tema será a autoestima da mulher negra e vão falar do assunto duas camaçarienses: Carol Amaral, bailarina do Domingão do Faustão, e Ângela Cheirosa, coreógrafa e professora de dança do ventre. A transmissão começa às 19h no perfil do Boulevard no Instagram.

Carol destaca que a live será uma oportunidade para mostrar a outras mulheres negras a importância de quebrar barreiras estéticas padronizadas, encontrando em si mesmas a beleza existente. “Como mulher negra, tenho experiências muito tristes e marcantes em relação à minha beleza. Hoje, eu reconheço que minha beleza existe e foi invisibilizada, propagando baixa autoestima em todas nós mulheres pretas”.

(Foto: Divulgação)

Falas Negras

A Globo exibe um especial nesta sexta-feira por conta da Dia da Consciência Negra. O projeto dirigido por Lázaro Ramos e idealizado e organizado por Manuela Dias vai trazer textos históricos de 22 grandes personagens que protagonizaram grandes falas desde 1600 aos dias atuais. “O projeto nasceu durante a pandemia, durante três semanas de episódios tão simbólicos. Teve o assassinato do João Pedro, na semana seguinte o assassinato do George Floyd, e depois teve a morte do Miguel, um assassinato indireto que evidencia de forma quase caricatural a nossa chaga histórica. Isso tudo me mobilizou e propus para a TV Globo que a gente fizesse o especial. Sugeri abrir espaço para essas aspas para mostrar a inconformidade com o que a gente vem vivendo há mais de 500 anos”, explica Manuela, autora da novela Amor de Mãe. O especial vai começar a ser exibido às 23h.

Afro Fashion Day

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será amanhã, às 19h, nas redes sociais do CORREIO.

Festival virtual

Nos dias 26 e 27 de novembro, inteiramente on-line, acontece o Viva! Festival das Juventudes Negras, com espaço para diversas manifestações culturais. A abertura acontece às 10h do dia 26 e as atrações seguem de forma intermitente até as 21h do dia 27. A programação conta com oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas que trazem à tona temas como religiosidade, sexo e sexualidade, formas de resistência, moda e cultura de paredão. Será possível acompanhar o festival pelos canais da CIPÓ - Comunicação Interativa nas redes sociais, no Youtube, Facebook e Instagram.