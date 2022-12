Modelo baiana de 15 anos embarca para Europa em sua primeira temporada internacional

Aos 15 anos, a modelo baiana Iasmin Silva está realizando o sonho de muitas de suas colegas de profissão: trilhar uma carreira internacional. A jovem viajou em outubro para Istambul, na Turquia, a trabalho, e retorna para o Brasil em janeiro para continuar os estudos. “Provavelmente, faça a segunda temporada durante as férias escolares do ano que vem”, revela.

A modelo foi descoberta em 2020 através do Instagram equipe da Home Model. Hoje, além da agência de Salvador, tem contratos como a DNM Model Management e Moon Models, de Istambul, e com a Monster, de Milão, na Itália.

Segundo Iasmin, antes de viajar, ela passou por um longo período de treinamento. “O booker Marlon Júnio já vinha desenvolvendo minha carreira desde que entrei na agência com 13 anos”, explica. “Trabalhamos seu potencial neste tempo para que ela estivesse pronta. A apresentamos para a DNM, que aprovou seu perfil”, complementa ele.

De acordo com o profissional, que criou a Home Model com o marido, Saulo Carvalho, há cerca de dez anos, a agência busca por perfis diversificados, trabalhando com um cast de modelos fashion, comercial, plus size e para publicidade, além de atores e atrizes, para eventos e sênior. “Iniciei como modelo aos 16 anos e hoje sou responsável pelo setor de desenvolvimento dos modelos, além de ser o booker da agência”, conta. Saulo é quem dirige o setor de scooters, responsáveis por descobri os novos talentos.

A dupla também coordena a Fashion School, que é a escola de modelos da Home. “Fazemos avaliação de perfil de forma gratuita e não cobramos pelo book. Desenvolvemos um outro processo de trabalho”, explica Saulo. Além de Iasmin na Turquia, hoje eles têm agenciados em Milão, na Coreia do Sul e Índia.

Pais orgulhosos

“Estamos vivendo um momento muito especial em nossas vidas. Ver as coisas acontecendo como planejado é muito gratificante”, afirma a mãe da modelo, Adilene Silva. “A saudade é grande, mas seguimos apoiando e ajudando no que for preciso para que ela continue sua jornada. Iasmin está se superando a cada dia, vencendo seus medos e conquistando seu espaço feliz da vida”, completa seu pai, Herberton.