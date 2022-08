Modelo baiano que fez rifa para ir à São Paulo estrela capa da revista Vogue

Quando o baiano Santti criou, em agosto do ano passado, uma rifa para levantar uma quantia que desse para se manter em São Paulo durante a temporada de seleção de modelos das grandes agências, muita gente se comoveu com sua história, contada no jornal CORREIO, e ele conseguiu em pouco tempo o suficiente para ir atrás do seu sonho. Logo, seu talento foi constatado pelo mercado de moda nacional e o jovem, então com 19 anos, começou a trilhar uma carreira de sucesso.



Um ano – e muitos trabalhos expressivos depois – o modelo compartilhou em suas redes sociais duas grandes conquistas: estrelar um editorial de moda na Elle e estampar a capa da Vogue, as principais publicações de moda do país. “E a tão sonhada capa veio, família, e eu não estou conseguindo me conter de felicidade! Me façam esse favor, nunca desistam dos seus sonhos, pois Deus é fiel e no momento certo vai realizá-los!”, escreveu.



Antes de partir para São Paulo, Santti, ainda assinando como Adilson Silva, já tinha algumas conquistas, como a vitória em uma edição do Beleza Black, maior concurso de beleza negra do Norte e Nordeste do país, realizado pela One Models, a presença em campanhas para marcas locais de projeção nacional, como Meninos Rei, Dendezeiro, Ateliê Mão de Mãe e MB Conceito e no desfile de Gefferson Vila Nova na Casa de Criadores, uma das principais semanas de moda do país, além de ter integrado o time do Fashion Film do Afro Fashion Day (projeto do jornal CORREIO).