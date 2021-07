Modelo brasileira famosa no Chile morre ao cair de edifício em Santiago

A modelo brasileira Nayara Vit, 33 anos, morreu após cair do 12º andar de um prédio no Bairro Las Condes, área nobre de Santiago, no Chile, na quarta-feira. Na sexta, a imprensa local noticiou a morte dela, que era considerada uma celebridade na capital chilena após ter participado, em 2015, do programa televisivo ‘Toc Show’.

A versão do atual companheiro dela é de que a mulher cometeu suicídio, mas a família contesta a versão.

Ao jornal Campo Grande News, Guilherme Vit, irmão da modelo, disse que ela “estava feliz” e não tinha histórico de depressão.

“Pelo contrário, sempre foi muito alegre. O aniversário dela foi no dia 3, ela falou com todo mundo pelo telefone, estava feliz. Minha mãe conversou com ela no dia que aconteceu. Ela estava muito feliz porque a academia ia reabrir, fazendo planos para o futuro, falando do cotidiano”, comentou Guilherme.

Ainda segundo ele, a família quer uma investigação rigorosa e espera ir ao Chile esta semana para falar com as autoridades policiais.

Versão do namorado

Nayara estava separada do marido havia oito meses — os dois tiveram uma filha, de 4 anos —, e atualmente se relacionava com o executivo Rodrigo Del Valle Mijac.

Diretor de uma empresa de tecnologia em Santiago, Rodrigo contou que estava sentado na sala quando Nayara passou correndo e se jogou da sacada.

Homenagem

A apresentadora de TV Vanessa Borghi postou uma mensagem de despedida da modelo. “Depois haverá tempo para analisar o que aconteceu, chorar e desabafar. Uma pessoa muito próxima se foi. Só peço que a família dela seja forte e fique unida”, afirmou.

Mensagens de luto foram também publicadas na última foto postada por Nayara na rede social, no dia de seu aniversário.