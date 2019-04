Modelo Caroline Bittencourt desaparece após acidente de barco em SP

A modelo brasileira Caroline Bittencourt, 37 anos, está desaparecida depois que um barco onde estava enfrentou uma tempestade em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Caroline desapareceu depois de cair da lancha após ventos de mais de 100 km/h atingirem a embarcação.

Carol Bittencourt está desaparecida (Foto: Reprodução)

À revista Quem, o delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião Wagner Goulart de Souza confirmou o desaparecimento. "Procede o desaparecimento da Caroline Bittencourt e já foi aberto um SAR (Search and Rescue, que significa Busca e Salvamento) e uma equipe Star nossa está fazendo buscas em coordenação e cooperação com o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros. Ela caiu do barco e o marido dela tentou salvá-la, mas não conseguiu e depois foi resgatado. Só os dois estavam no barco. É possível que ela esteja viva, mas ela foi levada pela correnteza", explicou o comandante.

Segundo a personal trainer de Carol, Cau Saad, contou ao jornalista Leo Dias, o barco virou com a tempestade, e a modelo desapareceu. O marido de Carol, Jorge Sestini, também estava no barco e sobreviveu.

"Aconteceu um acidente de barco por conta da forte chuva e ela está desaparecida. Só estava ela e o marido no barco e ele teve que nadar três horas até a costa para sobreviver, mas a Carol ainda não foi encontrada. Não sabemos o paradeiro dela. Os bombeiros dobraram a busca agora pela manhã, mas ainda não encontramos nada", disse a personal trainer.

A mãe da modelo confirmou o desaparecimento da filha em entrevista à Record. Na manhã desta segunda-feira (29), Isabelle, sua filha de 16 anos, restringiu o acesso as suas redes sociais logo após a confirmação do desaparecimento.

Carol publicou um vídeo no Instagram em que mostra o deque de um barco. A imagem foi a última que ela publicou em redes sociais.

Em 2005, Caroline foi expulsa do casamento de Daniela Cicarelli com o jogador de futebol Ronaldo, no castelo de Chantilly, quando namorava o apresentador Alvaro Garnero. Na época, Caroline reconheceu que o motivo da expulsão foi o ciúmes de Daniela em relação ao fato de já ter namorado um ex de Daniela, o empresário João Paulo Diniz.

Modelo publicou vídeo antes de desaparecer em que mostra barco (Foto: Reprodução)