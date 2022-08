Modelo casado com oito mulheres realiza sonho da 'Mansão Playboy' própria

Após casar com oito mulheres, o influencer e modelo Arthur Urso resolveu construir uma casa para abrigar todas as amadas. Chamada de "Mansão do Amor Livre", o imóvel de 700m² de área construída já começou a ser reformado em João Pessoa, na Paraíba, informou o jornal Extra.

É um projeto ambicioso. Só a decoração e sonorização vai custar R$ 1 milhão, sem contar a estrutura.

Adepto e divulgador do poliamor, Arthur usou a icônica "Mansão Playboy" como referência para a sua casa.

"A casa está em fase inicial de construção, mas a ideia é inspirada na Mansão Playboy, só que no Brasil: a primeira Mansão do Amor Livre no mundo será no Brasil", disse ao Extra.

Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Kazaki, com quem até já desfrutou uma lua de mel. Adeptos ao "poliamor", tomaram a decisão de celebrar o número maior de parceiros com quem se relacionam.

Para o casamento simbólico, o modelo pediu a mão das outras mulheres, que aceitaram a empreitada. O grupo decidiu "oficializar" a união para celebrar o "amor livre" e também o posicionamento contra a monogamia.