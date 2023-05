Modelo com 128 cm de bumbum diz sofrer preconceito por ser 'gostosa'

Uma das participantes do reality Cruzeiro Colorido, a modelo trans Emanuelly Monteiro está solteira há quatro anos. Para ela, homens têm medo de mulheres seguras.

Ela, que é seguida por 1,3 milhão de pessoas no Instagram, foi eliminada na semifinal da atração, a primeira 100% LGBTQIA+ da história do Brasil. A famosa revela que recebe diversos pedidos para que ela abra um perfil no OnlyFans.

"Eu recebo diariamente pedidos nas redes sociais. Já teve até um jogador famoso que perguntou se eu tinha a conta. Eu disse que não, então ele disse que assinaria caso eu fizesse. Mas não é uma coisa que eu penso no momento. Pode ser que eu faça um dia, mas não está nos meus planos", rechaçou, em entrevista ao portal Splash.

Se o seu corpo, com direito a 128 cm de bumbum, chama a atenção dos seguidores, também já causou problemas.

"Pode parecer bobeira, mas é algo que afeta a nossa vida sim. Mas a gente não tem como mandar no que as pessoas pensam sobre a gente, mas sim sobre se isso vai te afetar ou não. Acham que estou querendo o marido delas. Infelizmente algumas mulheres agem assim comigo. Uma vez estava em uma festa conversando com o marido de uma amiga enquanto ela foi ao banheiro, ela já voltou irada, perguntando sobre o que conversávamos. Já os homens, acham que sou fácil por postar fotos sensuais e ter o corpo sarado", disse ao Splash.

Também costumam duvidar da inteligência dela. "Por que acham isso? Apenas por preconceito. Duvidam da nossa capacidade intelectual. Acho que parte desse preconceito é pelos looks. Mas não vou deixar de usar roupas que eu gosto por causa de ninguém. Nada disso pode me definir", garantiu.