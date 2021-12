Modelo descobre que aliança de diamantes dada por famoso de Hollywood é falsa

A modelo e estrela de reality show Lala Kent ficou feliz da vida ao receber uma aliança de diamantes que, supostamente, teria custado US$ 150 mil (R$ 850 mil). O mimo foi dado pelo seu ex-noivo, o produtor de cinema Randall Emmett. O problema é que algum tempo depois a famosa, hoje aos 31 anos, descobriu que a jóia era falsa.

Ela revelou sua descoberta no mais recente episódio de seu podcast, ‘Give Them Lala’, noticia o jornal Daily Mail.

Lala Kent foi noiva de Rendall Emmett entre setembro de 2018 e novembro de 2021. O casal teve uma filha, Ocean, nascida em março de 2021. Os dois terminaram após ela descobrir que ele a traiu em uma viagem a trabalho no último mês de outubro.

Lala Kent contou em seu podcast que ficou curiosa sobre o diamante presente na aliança dada pelo ex quando eles ainda estavam juntos, ao ouvir uma conversa dele com a mãe debochando de “rappers que pegam diamantes de merda e os tornam bonitos”.

Então, após o término de seu noivado, ela levou a aliança para ser analisada por um especialista. Na avaliação do Instituto Gemológico dos Estados Unidos, o diamante teria “passado por um mais de um processo de mudança de cor”. Segundo o profissional contactado por Kent, aos invés dos U$ 150 mil, a pedra vale apenas “algumas dezenas de milhares de dólares”.

Kent falou sobre sua descoberta: “Amo qualquer tipo de anel que ganho e tenha algum valor sentimental. Não me importo se custou US$ 100 ou US$ 100 milhões, não mesmo. Hoje eu entendo as várias viagens daquele que não mencionarei o nome, ele queria fazer questão que o diamante marrom de merda tinha sido clareado”.

“Ele sabia o que estava comprando. Ele sabia qual diamante estava levando”, insistiu a celebridade sobre a peça que ganhou do ex. “Eu ri histericamente, mas não há nada nos meus cinco anos com essa pessoa que tenha sido sincero e honesto. As únicas verdades desse relacionamento são eu e a minha filha, Ocean. A verdade acabou aí”.

Randall Emmett tem no currículo a produção de dois filmes do cineasta Martin Scorsese, ‘O Irlandês’ (2019) e ‘Silêncio’ (2016). Ele também tem parcerias com o ator Mark Wahlberg, tendo produzido ‘Dose Dupla’ (2013) e ‘O Grande Herói’ (2013).