Modelo mirim desaparece em São Paulo e família faz apelo: 'estamos desesperados'

A modelo mirim Emily Dias, de 14 anos, está desaparecida. Segundo os pais da garota, ela sumiu na madrugada de sábado (21), por volta das 4h, na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Nas redes sociais, a família da adolescente tem publicado fotos e feito apelos em busca de informações sobre o paradeiro dela. Em entrevista ao G1, a mãe de Emily, Dayane Dias, disse que ela e o marido acordaram com os latidos do cachorro. Eles estranharam e foram averiguar o que ocorreu. Neste momento, eles viram um carro saindo da rua do local onde moral e que a maçaneta da casa estava quebrada.

Quando foram até o quarto das duas filhas, o pai percebeu a ausência de Emily.

“A gente está desesperado, a gente não está fazendo mais nada a não ser procurar a Emily, não sabemos o que esta por trás. Estamos desesperados”, disse a mãe.

No boletim de ocorrência, o pai relatou à polícia que a porta que dava acesso à cozinha estava aberta e com a maçaneta no chão. Já a mãe acrescentou que chegou a ouvir a filha gritar por socorro.

O caso é investigado pela polícia e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Emily trabalha como modelo mirim e já fez participação em uma novela infantil.