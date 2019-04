Modelo morre após desmaiar na passarela da São Paulo Fashion Week

Tales Cotta caído na passarela, durante desfile da SPFW (Foto: Leco Viana/Estadão Conteúdo) Socorristas chegaram logo em seguida e tentaram reanimá-lo (Foto: Leco Viana/Estadão Conteúdo)

Tales Cotta caído na passarela, durante desfile da SPFW (Foto: Leco Viana/Estadão Conteúdo) Socorristas chegaram logo em seguida e tentaram reanimá-lo (Foto: Leco Viana/Estadão Conteúdo)

Depois de sentir um mal súbito durante o desfile da marca Ocksa, na tarde deste sábado (27), na São Paulo Fashion Week, o modelo Tales Cotta (nome artístico de Tales Soares), foi levado ao hospital mas não resistiu.

Um comunicado do evento, que é o mais importante do gênero no país, diz que "ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas do SPFW, mas infelizmente não resistiu."

"Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales. Junto com a agência Base MGT, estamos prestando toda a assistência necessária neste triste momento", encerra a nota do evento.

Imagem feita nos bastidores da SPFW (Foto: Sergio Caddah/Ag. Fotosite)

A Ocksa, marca pela qual o jovem desfilava na hora do mal súbito, também se manifestou através das redes sociais.

"Toda a equipe lamenta e está consternada com a notícia do falecimento do modelo Tales Cotta. Nossas sinceras condolências à família do Tales e aos amigos da agência Base", diz trecho do comunicado, citando a empresa que agenciava o modelo atualmente.

Segundo a revista Vogue, este era o segundo desfile de Tales Cotta nesta semana, após ter cruzado a passarela da Ratier nessa sexta-feira (26).

Em seu Instagram pessoal, horas antes da morte, Cotta, que era graduado em Educação Física e praticava capoeira, ainda postou diversas imagens dos bastidores da SPFW.

Na última delas, ele fez um vídeo ao lado de uma colega de trabalho. "Dos 'mils' trabalhos da vida, 999 é com ela", brinca ele, mostrando a modelo Victória Alcoforado.

Perfil

Nascido em Manhuaçu, interior de Minas Gerais, Tales Cotta se mudou aos 18 anos para Vitória (ES), onde começou a carreira na agência All Models.

Em uma entrevista à Harper’s Bazaar, ele falou sobre o início da carreira. “Sempre me dediquei aos estudos e me formei em educação física; logo depois, me mudei para São Paulo para investir mais na carreira de modelo e fui agenciado pela Base MGT”, comentou ele.

Cotta ainda chegou a falar sobre para quando deixasse as passarelas.

“A carreira (de modelo) é realmente muito curta e eu sempre achei válido ter um plano B, mas, na verdade, não pretendo seguir como profissional de educação física. Estou pensando em estudar gastronomia, já que adoro cozinhar e acho um curso muito interessante”, contou ele.

Antes disso, pretendia seguir carreira como modelo internacional. “A ideia agora é investir na carreira internacional. Talvez vá para Londres e aproveite para estudar gastronomia lá”, comentou ele, na ocasião.