Modelo tem Lamborghini de R$ 2 milhões e cheia de cristais destruída em acidente

A modelo e influencer russa Daria Radianova, de 26 anos, teve uma desagradável surpresa nesta semana após ver sua Lamborghini Aventador, avaliada em R4 2 milhões, completamente destruída em Londres.

O automóvel, que ainda é cravejado com 2 milhões de cristais Swarovski, estava estacionado quando foi atingido na traseira por outro veículo fora de controle. Daria contou ao "The Sun" que não estava no carro no momento da batida.

(reprodução/Instagram) (reprodução/Instagram)

A influenciadora ainda contou que o processo para inserir os cristais no veículo levou mais de 700 horas. Ela já tinha feito o mesmo procedimento em uma Mercedes CLS 350, que ela já vendeu.