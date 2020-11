Moema Gramacho é reeleita prefeita de Lauro de Freitas

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, do PT, foi reeleita neste domingo. Com 95,63% dos votos apurados, Moema foi eleita com 48.518 votos, o equivalente a 50,79% dos votos.

Teobaldo, do Dem, recebeu 32.779 votos, 34,31% dos votos. A deputada estadual Mirela Macedo, do PSD, ex-vice prefeita do município, recebeu 9,09% dos votos.

Faltando pouco mais de 4% dos votos ainda a serem apurados, os candidatos Felipe Manassés, do Pros, tinha 4,81%, Mauro Cardim, do PTB, tinha 0,64% e Marcello Santana, do MDB, tinha 0,36%.