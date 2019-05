Moisés e Arthur Caíke devem desfalcar o Bahia contra Athletico-PR

A sequência de três jogos do Bahia fora de casa vai começar com mudanças na equipe. Artilheiro do Esquadrão no Campeonato Brasileiro com dois gols, ao lado de Artur, o atacante Arthur Caíke não treinou durante a semana e está praticamente fora do duelo contra o Athletico-PR, no domingo (21), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Arthur Caíke foi substituído ainda no primeiro tempo do triunfo sobre o Avaí, por 1x0, no último domingo (5), na Fonte Nova, por causa de um problema na coxa. "Quando eu corri senti duas pontadas fortes, evitei o cruzamento para não complicar", explicou ele logo após a partida.

Apesar do exame de imagem ter apontado apenas um edema, Arthur ainda sente dor no local e, nos últimos dias, ficou em tratamento na fisioterapia e não treinou no campo com os outros atletas.

Problema para Roger Machado resolver. Além de artilheiro do tricolor, Arthur Caíke é um dos jogadores mais eficientes do time quando o assunto é finalização. Dos sete chutes que mandou em direção ao gol no Brasileirão, quatro foram no alvo - e dois entraram.

Os pontas, inclusive, têm tido papel importante no Bahia de Roger. Dos seis gols que o Esquadrão marcou nas três primeiras rodadas da Série A, cinco foram anotados pelos jogadores que atuam pelos lados do campo. Entre eles, Rogério, autor de um gol de cobertura sobre Corinthians e o mais cotado para ficar com a vaga no ataque. Marco Antônio e Shaylon correm por fora. O jogador de outra posição que fez gol foi o zagueiro Ernando.

Outra baixa

Se não vai contar com o seu artilheiro, Roger Machado também não vai ter contra o Athletico-PR o segundo maior garçom da equipe na temporada. Autor de cinco assistências no ano, mesmo número de Shaylon e uma a menos que Artur, o lateral-esquerdo Moisés foi outro que não participou das atividades durante a semana e a tendência é que siga fora da equipe.

Moisés também se recupera de um problema na coxa e já havia desfalcado o Bahia contra o Avaí. Sem ele, Paulinho continua como titular.

Além de Moisés e Arthur Caíke, a lista do departamento médico tricolor tem ainda Élber e Jackson. Recuperados, os dois já estão na fase de transição para o campo, mas ainda não têm prazo para retorno.

Na sexta-feira (10), a delegação do Bahia segue para Curitiba, local da partida contra o Athletico, e Roger comanda um treino na capital paranaense. Na sequência, o time fará mais dois jogos seguidos como visitante, ambos contra o São Paulo. O primeiro no dia 19, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e o segundo no dia 22, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.